Каким будет 14 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День способствует активности. Близится полнолуние, и сейчас хорошее время уделить внимание делам, направленным на рост, развитие.

Можно сделать усилие, рывок в делах, которые требуют развития и внимания, умственной концентрации – все это может получиться. Могут быть удачными социальные контакты, нахождение в обществе. Уместны напористые и активные поступки, достижение целей. Благоприятное время для встреч с друзьями, посещения различных общественных мест и мероприятий, ухода за своим телом.

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Также день способствует романтике и развитию отношений, хорошо уделить внимание своему партнеру – можно провести вечер наедине или сходить на свидание. Роскошный внешний вид придаст сил, уверенности и удовлетворения.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.