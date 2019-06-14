В 2019 году людей ожидает множество магнитных бурь. Как они влияют на здоровье, что нельзя делать в это время и календарь магнитных бурь на каждый месяц – в материале Фактов ICTV.

График магнитных бурь на каждый месяц 2019 года, а также о пагубном влиянии на здоровье – читайте далее в материале.

Как магнитные бури влияют на здоровье

В период магнитных бурь физическое состояние резко ухудшается. Особенно это ощущают метеочувствительные люди и пожилые люди. Беременные женщины и маленькие дети тоже находятся в зоне риска.

Наибольший вред магнитные бури приносят сердечнососудистой системе, количество сердечных приступов и инфарктов возрастает. У многих повышается артериальное давление и возрастает риск тромбоза. А еще во время бурь чаще обычного обостряются любые заболевания, включая и психические.

Те, кто не имеют проблем со здоровьем, склонны к повышенной утомляемости, слабости, упадку сил, раздражительности или апатии.

Что делать в магнитную бурю?

В период магнитных бурь не стоит заниматься активными видами деятельности, лучше отказаться от тяжелых физических нагрузок. Не стоит перенасыщать организм едой и уж тем более употреблять алкоголь.

Календарь магнитных бурь 2019

Июль:

7 и 29 июля – незначительные колебания;

15 июля – среднее магнитное колебание.

Август:

2 и 3 августа – слабая буря;

16 и 17 августа – мощная вспышка на Солнце;

18-20 августа – средняя буря.

Сентябрь:

6 и 26 сентября – сильные магнитные бури.

Октябрь:

1, 29 и 30 октября – небольшая магнитная буря.

Ноябрь:

11 и 15 ноября – слабая магнитная буря;

18 ноября – сильная магнитная буря.

Декабрь:

3 декабря – среднее магнитное колебание;

26 и 29 декабря – две сильные магнитные бури;

28 декабря – слабое колебание магнитного поля Земли.

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К слову, магнитное моле Земли меняется с огромной скоростью, а причину такой аномалии ученые пока не могут выяснить.