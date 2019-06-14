Куда поехать на День Конституции 28 июня – Факты ICTV собрали для вас топ-5 мест для отдыха, которые стоит посетить. Ведь украинцев ждет три выходных дня.

День Конституции отмечают 28 июня. Поскольку в этом году он выпадает на пятницу, то украинцев ждет три выходных дня.

Куда поехать на День Конституции, какие топ-5 мест стоит посетить – читайте в материале.

Коростышевский карьер

Для киевлян – это идеальный вариант отдыха. Ведь он находится примерно в 100 км от Киева. Карьер образовался в результате затопления, ранее здесь добывали гранит. Возле него есть озеро, окруженное скалами высотой 10-15 метров. Рядом несколько удобных мест для стоянки, а также восхождение к озеру для купания. Некоторые туристы также практикуют здесь скалолазание.

Доехать до Коростышевского карьера можно на собственном авто или на общественном траснпорте. Также от станции метро Житомирская в этом направлении одна за другой едут маршрутки. Достаточно лишь уточнять, проезжает ли ваша Коростышев. Стоимость проезда в одну сторону – около 80 грн. Курсируют автобусы с центрального автовокзала в 10.30 и в 11.05. Билеты по 60-75 грн.

Остановиться можно в отелях Коростышева. За сутки здесь придется заплатить от 300 грн.

Умань

В трех часах езды от Киева в городе Умань Черкасской области расположился живописный Национальный дендропарк Софиевка. Здесь можно полюбоваться живописными аллеями, водопадами, отдохнуть в античных беседках, прогуляться по зеленому лабиринту с загадочным названием Арборетум.

К памятникам, на которые стоит посмотреть, относятся павильон Флоры, долина циклопов, венецианский мостик, искусственные Левкадская и Тарпейская скалы и еще много других уникальных античных объектов.

Вход для взрослых – 50 грн, для детей – 30 грн. Стоимость экскурсии для взрослого – 50 грн, для детей – 30 грн. Стоимость проезда автобусом составляет от 170 грн.

Попасть на территорию парка можно с 9.00 до 18.00. За номер в гостиницах Умани придется выложить от 500 грн.

Шацкие озера

Шацкие озера – это группа из более 30 озер в Любомльском и Шацком районах Волынской области, в междуречье Припяти и Западного Буга. Самые популярные из них – Свитязь и Пулемецкое. Купальный сезон на Шацких озерах уже открыт, поэтому на День Конституции можно прекрасно отдохнуть у воды.

Озеро Свитязь вообще уникальное – этот водоем глубже, чем Азовское море, но вода в нем прозрачная. Свитязь считается отличным местом для семейного отдыха и отдыха с детьми.

Доехать можно поездом в Луцк или Ковель, а оттуда автобусом до озера Свитязь. Стоимость билета от Луцка до Свитязя составляет от 45 до 60 грн. Из Киева в Луцк билет на поезд стоит от 180 грн. За сутки в гостиницах нужно заплатить от 500 грн.

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Бакотский залив

Бакотский залив в Хмельницкой области образовался в результате затопления земель при строительстве Днестровской ГЭС 1981 году. Местные пейзажи напоминают норвежские фьорды. Вблизи села Бакота было много языческих святилищ, курганов, но все ценные исторические памятники затопило.

Осталась единственная святыня – скальный монастырь. Возле Свято-Михайловской обители есть источники с минеральными водами, которые имеют целебные свойства и способны улучшить здоровье.

Бакотский залив расположен в 50 км от Каменца-Подольского, туристов подвозит автобус. Из Киева в Каменец-Подольский можно доехать поездом от 160 грн.

Остановиться на ночлег будет стоить от 500 грн.

Аккерманская крепость

Расположена в Белгород-Днестровске в Одесской области. Наиболее интересной для посетителей является Цитадель. По ее четырех углах расположены наиболее крупные башни. Там находился комендантский двор, городская казна, пороховой склад. Внешне крепость окружена рвом глубиной до 20 м, который заполнялся водой.

В те времена главные ворота были оборудованы подвесным мостом и остроконечными решетками. Можно увидеть специальные отверстия для смолы и кипятка. Многие режиссеры выбирают это место для съемок своих фильмов.

В Белгород-Днестровском можно доехать из Одессы от 80 грн. В Одессу из Киева можно доехать поездом за 200 грн.

За сутки ночевки придется заплатить от 550 грн.

Ранее Факты ICTV писали, сколько выходных будет на День Конституции.

Фото: igotoworld