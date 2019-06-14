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Погода в Украине на 14 июня (КАРТА)

Погода в Украине 14 июня будет пасмурной, местами пройдут грозы.

Погода в Украине на 14 июня (КАРТА)

В Украине 14 июня ожидается пасмурная погода почти по всей территории страны. Температура днем 29-32°, ночью – 15-22°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 14 июня

В западных областях  ожидаются грозы. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 16-20° тепла, а днем ожидается 29-32°.

ИсточникУкргидрометцентр

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