Если вам хочется заняться сексом в туалете, отбросьте предрассудки! Это, конечно, не шикарное ложе, но даже в тесной кабинке можно получить удовольствие и подарить его партнеру.

Туалет – не самое подходящее место для интима, но некоторые пары считают такой секс очень интригующим и экстравагантным.

Планируя заняться сексом в туалете, помните о том, что вы ограничены во времени, а на прелюдии его вовсе нет.

Учитывайте тот факт, что уборная – общественное место, поэтому через 5-10 минут в дверь обязательно постучат.

Чтобы не терять даром время, перед интимом одному из партнеров лучше “сходить на разведку”. Это поможет посмотреть обстановку и спланировать дальнейшие действия.

Хорошо, если вы заранее продумали одежду.

Одежда должна легко сниматься или хотя бы приспускаться.

Лишние сумки и объемные вещи лучше с собой не брать – в комнате и без того будет тесно.

Общественный туалет – место антисанитарное, постарайтесь выбрать такую позу, которая позволит избежать контакта со стенами и всем, что находится в комнате.

Поз для секса в туалете – тьма.

Например, можно попробовать позу стоя и догги-стайл. Правда девушке в этом случае лучше опереться руками не на стену, а на свои колени.

Кроме того, партнер может держать руки девушки сзади, создавая эффект связанных рук за спиной.

Если в туалетной комнате есть столик, девушка может сесть на него, а ногами обхватить бедра партнера. Но в таком случае лучше постелить на столик салфетки.

Еще один вариант – мужчина садится на закрытую крышку унитаза, а девушка – ему на колени.

Если секс в туалете произошел случайно, а на партнерах была не самая удобная одежда, можно удовлетворить своего партнера орально.

В этом случае даже не придется раздеваться: девушке нужно всего лишь нагнуться и расстегнуть ширинку. Дальше – дело техники.

Мужчина тоже сможет удовлетворить девушку без лишних хлопот. Если партнерша в юбке или платье, да еще и в чулочках, ей достаточно поставить ножку на унитаз.

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