В третье воскресенье июня в Украине отмечают День отца. В 2019 году праздник приходится на 16 июня. Что подарить папе, читайте в материале Фактов ICTV.

День отца в Украине будут отмечать 16 июня. В этом году Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении Дня отца, поэтому отныне этот праздник официальный.

Факты ICTV сделали список семи подарков, которые можно подарить отцу.

Посуда с персональной надписью

Купите красивую чашку, тарелку или бокал, которым отец точно будет пользоваться, и закажите для него индивидуальную надпись или изображение.

Надпись Лучший папа или совместное фото на красивом бокале будет напоминать отцу о лучших моментах, а также добавит любому напитку дополнительные нотки вкуса.

Одежда настоящего папы

Включите юмор и подберите отцу футболку с шуткой. Можете выбрать вопрос, на который папе приходится отвечать даже тогда, когда хочется его проигнорировать.

Среди вариантов – Правила встречания с моей дочерью, Я папа этого шумного ребенка, Папа – это вам не мама и т.д.

Креативная книга

Конечно, вы можете подарить отцу интересную художественную книгу. Но куда забавней порадовать его более креативным подарком – перечнем того, за что вы любите папу.

Возьмите красивый блокнот и напишите свою книгу отцу, рассказав, за что вы его цените и любите. Главное – искренность.

Вкусняшки

Если времени на творчество и подарки совсем нет, устройте романтический ужин. Ну или хотя бы закажите вкусный тортик или яркие капкейки.

Сладкое всегда скрашивает жизнь, а мужчине будет приятно получить от вас каплю внимания.

Читайте: День отца вместе с ICTV – программа празднований на ВДНХ

Фото в рамочке

Достаточно избитый вариант, но с отцом такой подарок может сыграть на руку. Каким бы суровым иногда не выглядел папа, его отцовские чувства бурлят, в душе он очень сентиментален.

Выберите ваши самые милые фото и подготовьте красивую фоторамочку. Если красивых снимков у вас нет, это прекрасный повод устроить совместную фотосессию и отлично провести время. А отец положит совместное фото на рабочий стол в офисе.

Абонемент в бассейн

Если ваш папа достаточно активный, подарите ему абонемент на посещения бассейна. Это позволит ему расслабиться и размяться после работы.

Не менее интересный вариант – посещение бани или сауны. Подобные мужские увлечения прибавят отцу сил и отвлекут от ежедневной суеты.

Время

Быть папой, оставаясь при этом хорошим мужем, надежным другом и любимым человеком, очень сложно. Подарите мужчине время – побудьте с ним вдвоем.

Качество вашей семейной жизни напрямую зависит от того, что делаете вы сейчас для отношений и как проводите время.