День медицинского работника в Украине отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. Что подарить врачам в их профессиональный праздник – читайте в материале.

День медицинского работника в 2019 году выпадает на 16 июня. Ежегодно его отмечают в третье воскресенье июня.

Лучшие идеи, что подарить врачам на День медика, собрали для вас Факты ICTV.

Если вы хотите удивить медицинского работника и сделать ему оригинальный подарок, то можно приобрести набор двусторонних маркеров или шариковых ручек в виде шприца.

Хорошим подарком могут быть также статуэтки и сувениры на профессиональную тематику в виде терапевта, стоматолога, медсестры, фармацевта.

Если же выбирать среди более практичных вещей, то стоит обратить внимание на декоративные подушки, к примеру, с оформлением в стиле медицинского халата.

В случае, если медицинский работник любит полакомиться сладостями, можно подготовить ему тематически оформленный торт или набор шоколада. Такой подарок также подойдет для коллектива врачей.

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Хорошим практическим презентом станет USB-флэшка, изготовленная в форме медицинского работника, хирурга, стоматолога. Коврики для мышки с изображением рентгеновского снимка дополнят подарок.

Для медиков-мужчин можно купить банку консервированных стерильных носков. Чтобы придать подарку большей оригинальности, можно заказать шутливую надпись на банке, как к примеру, Одна голова хорошо, а две – уже патология или Семеро одного не ждут, – сказали медсестры и начали операцию без хирурга.

Также можно покупать ароматные подарки, например, мыло ручной работы, аромапалочки и подставку к ним, аромакулон, набор эфирных масел, саше (подушечку с травами и специями).

Если выбираете подарок для коллектива врачей, то стоит обратить внимание на набор тематических чашек. К примеру, можно выбрать вариант со скелетом. Отдельно узор на белой керамике не будет просматриваться, а вот если их сложить башенкой друг на друга, будет вырисовываться черный скелет – один из символов профессии.

К такому подарку неплохо еще добавить сладкий набор, который состоит из ароматного чая и джема. На баночку или коробку, при желании, можно заказать дизайнерскую наклейку с поздравлением с профессиональным праздником.

К слову, ранее Факты ICTV писали об истории Дня медицинского работника.