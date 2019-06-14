В Украине 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду. Факты ICTV спросили у астролога, чего ждать в этот период.

Астролог, основательница Международного центра астрологии и развития сознания ASTRA Анна Вергелес подготовила астропрогноз на парламентские выборы 2019.

В плане астрологии дата 21 июля относительно непростая. 17 июля состоится лунное затмение, влияние которого будет чувствоваться и в день выборов.

– Это затмение достаточно сложное, которое знаменует противостояние народа и власти, людей и системы. Будет повышен эмоциональный фон и возможны не то, чтобы провокации, но какие-то эпатажные выступления, яркие заявления, – говорит астролог.

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Накануне выборов, в период 15-19 июля, будет царить накаленная обстановка. Возможны скандалы, будут обнаруживаться компроматы, а все тайное станет явным. Ожидаются в этот период и эмоциональные заявления политиков.

– Будет всплывать всякая грязная информация, компроматы, какие-то слухи. Есть показатели, что борьба будет, к тому же не совсем честная.

Для того, чтобы повлиять на результаты выборов, будут использоваться манипулятивные технологии, не совсем прозрачные схемы. Эмоционально раскачивать толпу будут, это однозначно, – рассказывает Анна Вергелес.

Поэтому очень важно принимать решение не эмоционально, а максимально ориентироваться на логику и здравый смысл.

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