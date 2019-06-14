Как хорошо выглядеть, где путешествовать и что делать, чтобы получать от жизни удовольствие – главные темы блогеров категории Lifestyle. К Международному дню блогера Факты ICTV сделали подборку самых ярких и интересных страниц в Facebook.

День блогера традиционно отмечают 14 июня. Мы подобрали самые красочные и полезные страницы в украинском сегменте Facebook, где можно почитать о жизни.

Ярослава Гресь

Соучредитель пиар-агентства Gres Todorchuk PR.

Страница Ярославы солнечная, добрая и очень популярна. Она пишет на социальные, всем понятные и важные темы.

Дмитрий Комаров

Наверное, нигде нет такого большого количества путешествий и мировой культуры, как на странице Дмитрия Комарова. Блогер щедро делится эмоциями от мира наизнанку.

Читатель невольно попадает в самые интересные уголки нашей планеты. К тому же, получает невероятное количество ценных советов и искренности от Дмитрия.

Сергей Дидковский

PR-стратег и главный редактор xxl.ua действительно пишет фактически обо всем. Лента Сергея – очередность юмора, мини-рецензий и серьезных постов на актуальную социальную тематику.

Саша Кольцова

Саша Кольцова – украинская певица, журналист. Инициатор экологической программы по сокращению пластика.

Участница киевского инди-поп-рок группы Крошка. Занимается популяризацией чтения.

Лера Бородина

Beauty-блогер. Кажется, Валерия знает все о красоте и моде!

Девушка с удовольствием делится LifeStyle-секретами.

Дмитрий Дир

LifeStyle блогер. Журналист. Основатель проектов Talk-n-Run Club и Нам надо поговорить.

Страница Дмитрия пронизана стилем и лирикой. Блогер часто пишет жизненные истории.

Татьяна Гринева

Соосновательница bit.ua и Fitness Geek Camp.

Тренды советуем отслеживать на странице Татьяны. Она умело в них разбирается.

Алена Гудкова (Злобина)

Основатель и руководитель благотворительной барохолкы Кураж Базар и The New Old.

Страница Алены яркая, позитивная и всегда стильная. Автор следит за новыми трендами, а иногда и сама их создает.

Юрий Кошмарченко

Главный редактор интернет-журнала platfor.ma Юрий Марченко (или КошМарченко в Facebook) шутит метко и тонко.

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Блогер пишет метафорически, на его истории всегда живо реагируют подписчики.

Юлия Савостина

Юлия Савостина – блогер, журналист. Автор и ведущая проекта В поисках Made in Ukraine.

Алла Клименко

Алла Клименко – блогер, тренер по счастью. Соучредитель и коуч мотивационного проекта Upgrade.

Анастасия Голобородько

Анастасия Голобородько – кулинарный журналист, автор блога spoon.com.ua. Редактор гастрономической рубрики bit.uа и колумнист Elle Украина.

Артур Оруджалиев

Артур Оруджалиев – блогер, путешественник. Основатель украинского журнала об интернет-бизнесе и предпринимательстве AIN.UA.

К слову, Факты ICTV писали о секретах успешных блогов в соцсети Instagram.