Где отдохнуть в Италии? Факты ICTV из собственного опыта рассказывают, как добраться до Северной Италии, какие места посетить, что попробовать и сколько это стоит.

Северная Италия — горная и прохладная, поэтому летом здесь должно быть приятно. Мы же съездили в мае, ощутили разное настроение погоды, но восторг невероятный. Расскажем о логистике и погрузим в атмосферу самобытных и таких разных городов — Бергамо, Милана, Лекко и Комо.

Дорога

Мы летели лоукостом Wizzair, рейс Дебрецен-Мальпенса-Дебрецен (билет в одну сторону — от €10).

Как доехать в Дебрецен? С Чопа в венгерский город Загонь едет маленькая электричка (20 минут, 90 грн., расписание здесь), а оттуда каждый час следует электричка либо интерсити в Дебрецен (2200 форинтов, расписание здесь). Если не успеваете приобрести билет на вокзале, то можно у проводника, но тогда дороже. Обязательно купите форинты, без них никак!

В Дебрецене напротив вокзала увидите два окошка в желтом здании — там купите обычный билет на общественный транспорт (320 форинтов), у водителя билет дороже. С правой стороны, перпендикулярно к вокзалу есть остановка, откуда отправляется автобус Airport 1 (в 4.00, 5.20, 7.32, 10.57, 12.12, 17.20, 19.00, 19.32, 21.32, 0.42). Ехать 15 минут. Такси стоит от 3000 форинтов.

В аэропорт Мальпенса лететь 1 час. 50 мин. (удобный вылет — в 14.30). Внимательно прочтите все правила Wizzair, чтобы не пришлось переплачивать.

С аеропорта Мальпенса — один час в Милан и два часа в Бергамо. Из аэропорта едет прямой шаттл (расписание и цены — здесь, если бронировать на сайте, тогда на €2 дешевле).

Мы арендовали жилье в Бергамо и заказали билеты на шаттл онлайн (€16). Если хотите подешевле, то можно поехать до центрального железнодорожного вокзала Милана, а оттуда — поездом до Бергамо (вместе — €12). Расписание поездов здесь.

Жилье

Мы ехали в Италию на пять дней и четыре ночи, а на обратном пути остались на ночь в Дебрецене. Сначала планировали остановиться в Милане, искали жилье на Airbnb. Комната за 15 минут от метро на 4 ночи для двоих — €200 евро и выше. Жилье за 20-25 км от Милана стоит меньше, но есть неудобства в логистике, да и не все хозяева здесь общаются на английском.

Поэтому мы решили поселиться в Бергамо. Маленький город, но удивительно содержательный и комфортный, архитектурный и уютный, очень красивый и богатый природой, историческими достопримечательностями и искусством, вокруг раскинулись горы, и, что приятно, в будни здесь крайне мало туристов. Кстати, ранее именно сюда из Дебрецена летал Wizzair.

Мы арендовали комнату у сеньора Антонио — €110 с двух — за 4 ночи с завтраками, кофе и трансфером из аэропорта Бергамо и обратно. Антонио живет в 20 минутах пешком от Старого города и в 40 минутах от железнодорожного вокзала. Забронировать можно в Facebook.

Бергамо

Туристические брошюры пишут: экспресс-программа для Бергамо — 6 часов. Мы же скажем: и двух дней мало, дабы не только увидеть множество достопримечательностей, но и заглянуть в переулки и закоулки, прочувствовать атмосферу настоящей непопсовой Италии.

Город заниемает территорию около 40 кв. км, но он широко раскинут, за день легко пройти 20 интересных километров, а если погода позволит, то и больше.

Бергамо имеет два образа. Верхняя часть — историческая: с замками, базиликами, узкими улочками, цветной брусчаткой, “игрушечными” магазинами и винтажными кондитерскими.

Старый город окутался в огромный парк, а вокруг виднеются милые горные деревни, начинается предгорье Альп.

Историческая и парковая территории — весьма велики: для спокойной прогулки с фотографированием нужен день. В будни в Старом городе почти нет людей: только пенсионеры стоят в очереди за изысканным сыром, а студенты идут на пары. Молодым людям повезло, ведь их вуз расположился в средневековом пространстве.

Нижняя часть — новый город, не столь пряничный, но тоже имеет много архитектуры, повсюду деревья и цветы, есть квартал брендовых магазинов, а “трушные” гастрономические заведения манят нетуристичностью и разумной ценой.

В Бергамо даже спальные районы очаровывают своими домами, садами и атмосферой.

Если верхний холм города — камерный и спокойный, то нижняя часть — шумная и порой с бешеным трафиком, здесь много мотоциклистов. И уже вечером, после 21.00 город засыпает, нет никого.

Общественный транспорт

Мы почти не пользовались общественным транспортом, ведь Антонио подвозил нас на железнодорожный вокзал, откуда мы дальше ездили Италией. Только однажды спустились на фуникулере с парковой территории в Старый город.

Одноразовый билет на общественный транспорт (и фуникулер) стоит €1,3, он действует 75 минут с момента компостирования в специальном аппарате на остановке, и за этот период билет можно использовать несколько раз.

Прогулка в Бергамо

А теперь пойдем гулять.

Между Старым городом и парком встретите лебедя.

В парке увидите маленькие домики и большие, но одинаково милые.









Отдых в Италии: Бергамо, Милан, озеро Комо / 2 фотографии

Вход в ботанический сад бесплатный. Здесь с одной стороны встречает кот, а с другой сквозь туман открываются пейзажи.

Подниметесь вверх и увидите масштабы Бергамо. Дабы погода была солнечной, тогда все видно и красиво же. Спускайтесь пешком либо на фуникулере в исторический центр.

Хочется сфотографировать все окна. Вот на четырех окнах — одинаковые цветы, которые создают настроение в серую погоду.

И двери привлекают внимание. Особенно маленькие: так интересно, когда оттуда выходят люди. Даже не верится, что и так бывает.

В Бергамо много церквей: и в историческом, и в новом городе. И это не просто маленькие часовни. На площади Пьяцца Веккья возвышаются Палаццо дель Подеста и Палаццо делла Раджоне — эту красоту можно увидеть также с колокольни Кампаноне (53 м, вход через музей на площади, пешком или лифтом — €5). Ежедневно в 22.00 колокола отбивают 180 ударов на все Бергамо, как это было во времена, когда закрывались городские ворота.









Отдых в Италии: Бергамо, Милан, озеро Комо / 2 фотографии

За каждым поворотом: спуски и подъемы, а также узкие переулки и закоулки.













Отдых в Италии: Бергамо, Милан, озеро Комо / 3 фотографии

Каждая витрина — аккуратная и такая домашняя. Полента — знаменитый десерт из кукурузной каши.

Утро пятницы, очередь за сыром и беседы о жизни в историческом Бергамо, колоритный продавец разговаривает громко, но в этом своеобразный шарм Италии.

Дождь или нет, а сиеста — по расписанию, кафе и магазины закрываются на несколько часов. Определенные заведения работают с обеда или с вечера, а другие — утром, затем закрываются с 14.00 или с 14.30 и примерно до 18.00. Поэтому пообедать, как привыкли украинцы, не просто.

Бюджетней кушать в новой части города, ведь это тоже атмосферно, там повседневная жизнь Бергамо. Мы постоянно искали суп — идеальный Минестроне — но супа не найти. В одном кафе сказали, что весной и летом в итальянских кафе супы не подают, мол, не сезон.

На фото — классическая гастрономическая Италия — ньокки с томатным соусом, тальятелле с грибами, мисочка пармезана, его всегда именно так подают. Ну, и белое сухое с просеко.

Цены за еду в Бергамо начинаются от €6 за пиццу Маргарита, паста — от €6, бокал вина — от €3, мороженое — от €2,5, эспрессо — от €1. Преимущественно всегда чаевые включены в счет, написано Coperto, за обед добавят по €2 чаевых с каждого.

А теперь поехали в Милан!

Милан

Некоторые туристы, которые бывали в разных городах Италии, критикуют Милан, мол, он не впечатляет. Нас и после Рима поразил! И после Бергамо и озера Комо! Архитектурный город с гармоничным контрастом истории со смелой и эпатажной современной архитектурой.

С Бергамо — 50 минут на электричке. Билет на разовую поездку стоит €5,5 и он действует сутки. Перед отправкой просканируйте билет в желтом компостере на вокзале, мужчина в салатовой жилетке, сотрудник вокзала непременно посоветует вам это сделать, а еще он любезно во всем поможет.

Важный момент: в Италии постоянно опаздывают поезда. Постоянно! Поезд часто объявляют за несколько минут до отправления (!). Если видите поезд на перроне за 10 минут до отправления, то это точно не ваш поезд. Только запрыгнете проверить, а он за секунду уже и поедет.

Вот наш двухэтажный поезд прибывает на роскошный Центральный вокзал Милана. Арки, стеклянные потолки, живопись, лепнина, внешне вокзал напоминает эпоху Возрождения. Вокзал построен в стиле ар-деко, а перед ним выросло большое яблоко.

В Милане можете приобрести дневной проездной за €4,5 на все виды транспорта. Также есть вариант двухэтажного автобуса (€22), который стартует с вокзала, целый день катает достопримечательностями по нескольким маршрутам, вы слушаете аудиоэкскурсию, вам выдают карту, можете выходить на любой остановке, гулять, возвращаться на остановку и ехать следующим автобусом дальше.

В мае Милан пахнет жасмином и дорогими мужскими духами, в мае солнцу улыбаются клумбы с красными маками. Город насыщен бешеным трафиком автомобилей и мотоциклов, велосипедистов почти не видно, но в то же время столица моды сохраняет спокойствие и свой определенный шарм. Повсюду — импозантные и очень стильные мужчины, дети играют на полянке между Замком Сфорца и Аркой Мира, а взрослые занимаются фитнесом под открытым небом.

Город насыщен разнообразной архитектурой.

















Отдых в Италии: Бергамо, Милан, озеро Комо / 4 фотографии

Памятники в Милане отражают историю и искусство. На площади, перед известным во всем мире театром “Ла Скала” возвышается памятник Леонардо да Винчи. А на площади Кадорна — огромная игла с трехцветной нитью и узелок в фонтане. Композиция символизирует швейное мастерство, а триколор — линии миланского метро.









Отдых в Италии: Бергамо, Милан, озеро Комо / 2 фотографии

Балконы и крыши украшены цветами. Вот балкончик весь в розах, вот на крыше расположена зеленая оранжерея, а случается, что и весь дом окутался в цветы. Есть балконы и более “домашние”, но все равно в одних цветах и с озеленением.









Отдых в Италии: Бергамо, Милан, озеро Комо / 2 фотографии

Город насквозь зеленый. Даже перед собором Дуомо выросли пальмы.

По мегаполису ездят милые, словно ретро-игрушечные трамваи.













Отдых в Италии: Бергамо, Милан, озеро Комо / 3 фотографии

Следуйте чуть дальше центра, в более “домашние”, нежели туристические заведения, закажите пиццу (от €7,5), ризотто по-милански (€9,5), что готовится со сливочным маслом, говяжьим бульоном, белым вином, пармезаном и шафраном, добавьте бокал популярного итальянского ликера Лимончелло (спиртное — от €3) и празднуйте свой Милан.

Безусловно невероятное джелато найдете в центре, в ChoCoLat Milano. Маленькая итальянская порция — это украинская большая. Представьте большую итальянскую порцию! Мороженое — от €2,5.

А теперь отправляемся на озеро Комо!

Озеро Комо

Сейчас поедем с вами туда, где горы встречаются с небом и озером Комо. Невероятное озеро у подножия Альп, его длина — 50 км, а глубина — до 410 м. Над озером расположились маленькие, исторические, цветные и самобытные горные города.

Город Лекко

Сначала мы поехали на поезде из Бергамо в Лекко (ехать 40 минут, билет — €3,3). Это железнодорожное путешествие — сплошная магия, ведь за окном — горы с озером.

Горы надежно окружили Лекко, они видны повсюду: с перрона и с каждого переулка.

В Лекко под горой встречает персиковый вокзал.

Сразу скажем, что город Лекко отличается от города Комо не только масштабами, но и характером гор и эмоциями озера Комо. Горы — более скалистые, озеро — задумчивое. Утром Лекко веял холодом и суровостью, мы были в куртках и шапках, однако прохлада импонирует городу.

Неподалеку от вокзала и центральной части — набережная — здесь найдете причал, откуда отправляется теплоход в знаменитый город Белладжио (сайт с расписанием теплоходов). В мае только в выходные можно поплыть с Лекко в Белладжио.

А вот типичная панорама Лекко.

С Лекко едем на поезде в город Комо. 42 км пути и надо сделать одну пересадку (билет — €4,8). По дороге встречаем импровизированные сельские, но аутентичные и милые вокзалы. Вот у одного из них: столик с вином и компания колоритных итальянцев.

Город Комо

Только час прошел после холодного Лекко, и вот Комо встречает теплой погодой, можно ходить в свитере, а еще через час — в футболке.

Милые домики создают центр Комо.

В Комо находится историческая часть, окруженная средневековыми стенами, повсюду — памятники архитектуры, даже свой собор Дуомо.

Местные траттории — душевные и семейные. Вот останавливаемся в Taverna DAL — это семейный бизнес. Дружелюбные хозяева любезно подают пиццу Маргариту, пиццу с горгонзолой и песто, а также графин просеко. Пицца стоит от €6, вино — от €3. Ну, и по €2 чаевых с каждого.

После обеда классно в гору подниматься. За восемь минут фуникулер поднимет на гору Брунате. Фуникулер ездит каждые 30 минут, билет в обе стороны — €5,5.

Брунате — пряничная деревня, даже здесь среди милых домиков есть архитектура.













Отдых в Италии: Бергамо, Милан, озеро Комо / 3 фотографии

На озере Комо было бы идеально остановиться на неделю, чтобы объездить все города и виллы, а также горами походить вокруг. Но у нас был только день, поэтому мы отправились в города Лекко и Комо, а с Комо поплыли на теплоходе в несколько городов.

В таком круизе можно провести день: выходишь, где тебе нравится, потом идешь на следующий рейс и плывешь дальше.

Кораблик стоит €8,9, его маршрут: Комо-Тавернола-Чернобио-Мольтрасио-Урио-Торно-Блевио. Говорят, что непременно надо погулять в Чернобио.

Каждый город встречает улыбкой, например, Торно.

Далее было джелато и обратный поезд в Бергамо с пересадкой в Милане (€9,6). Потом еще день в Бергамо и назад самолет в Дебрецен, в общем Италия длилась 5 дней.

Пусть у каждого в жизни случается счастливая Италия!

Эвелина Гурницкая

Фото: Эвелина Гурницкая