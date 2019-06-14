Как приготовить стейк за классическим рецептом, чтобы истинные гурманы ахнули?
Стейк в маринаде с текилой и лаймом
Что необходимо:
- 3 ст. л. текилы
- 3 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. сока лайма
- 2 капель соуса табаско
- 4 мелко порезанных долек чеснока
- 1 небольшая луковица
Сделайте маринад из 3 ст. л. текилы, 3 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. сока лайма, 2 капель соуса табаско, 4 мелко порезанных долек чеснока и 1 небольшой луковицы. Замаринуйте в на 2 часа стейки из говядины, предварительно поставив посуду с маринадом в холодильник, при этом через 1 час мясо необходимо перевернуть.
За полчаса до начала жарки включите гриль, достаньте стейки из маринада, хорошо обсушите их, натрите перцем и солью. Обжарьте стейки по 3–4 минуты с каждой стороны и дайте им отдохнуть 10 минут, а потом нарежьте куски поперек волокон на тонкие пластинки.
Готовим классический стейк
Что понадобится:
- 5 толстых кусков корейки
- 4 ст. ложки растительного масла
- 1 ч. ложка зерен горчицы
- 1 ч. ложка паприки
- 1 ч. ложка черного перца горошком
- крупная соль по вкусу
Как приготовить:
1. Достать мясо из холодильника и дать ему согреться при комнатной температуре.
2. Для приготовления приправы к стейку черный перец и зерна горчицы измельчить в ступке или на кофемолке, но так, чтобы специи были крупного помола.
3. Добавить молотую паприку. Однако, если вы не любите определенные специи, выбирайте другие. Кроме того, можно использовать только соль и перец.
4. Щедро обмазать стейки с двух сторон специями, но солить пока не нужно. Дать мясу полежать так еще минут 15.
5. Затем обмазать мясо растительным маслом. И только после этого уже можно и посолить – непосредственно перед обжариванием, так как соль имеет особенность вытягивать сок наружу.
6. Сковороду разогреть очень сильно, но масло лить не нужно – хватит того, которым обмазаны стейки. Не уменьшая огонь, уложить мясо на сковороду. Для средней степени прожарки готовьте мясо по 5 минут с каждой стороны. Эта степень прожарки характеризуется наличием светлого сока внутри.
7. Если вы хотите получить мясо с кровью, готовьте по 2-3 минуты, а если хорошо прожаренное – то по 7-8.
8. После того, как мясо будет готово, укутайте его фольгой и дайте отдохнуть в течение 10 минут. За это время все соки равномерно распределятся внутри. Так вы получите настоящий классический стейк.
9. Дополнить такой стейк можно овощами и бокалом красного сухого вина. Приятного аппетита!
5 правил идеального стейка
- Стейк готовят только из свежего, охлажденного мяса.
- Перед жаркой его следует довести до комнатной температуры.
- Стейком может быть только говядина.
- Кусок мяса для стейка должен быть толстым – не менее 2,5 см, но и не более 4 см.
- Подавайте стейки на горячих тарелках, чтобы они остывали не так быстро.
Время прожарки стейка толщиной 2,5 см
- Rare (с кровью) – 1-2 минуты с каждой стороны, дать отдохнуть 6-8 минут
- Medium rare (слабая прожарка) – 2-2,5 минуты с каждой стороны, дать отдохнуть 5 минут
- Medium (средняя прожарка) – 3 минуты с каждой стороны, дать отдохнуть 4 минуты
- Well done (хорошо прожаренный) – 4,5 минуты с каждой стороны, дать отдохнуть 1 минуту.
Читайте: Как варить пельмени: простые секреты
Ранее Факты ICTV рассказывали, как приготовить чипсы по классическому рецепту.
Рецепт и фото: arborio.ru, volshebnaya-eda.ru, pixabay.com.