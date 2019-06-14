Как приготовить стейк за классическим рецептом, чтобы истинные гурманы ахнули?

Стейк в маринаде с текилой и лаймом

Что необходимо:

3 ст. л. текилы

3 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. сока лайма

2 капель соуса табаско

4 мелко порезанных долек чеснока

1 небольшая луковица

Сделайте маринад из 3 ст. л. текилы, 3 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. сока лайма, 2 капель соуса табаско, 4 мелко порезанных долек чеснока и 1 небольшой луковицы. Замаринуйте в на 2 часа стейки из говядины, предварительно поставив посуду с маринадом в холодильник, при этом через 1 час мясо необходимо перевернуть.

За полчаса до начала жарки включите гриль, достаньте стейки из маринада, хорошо обсушите их, натрите перцем и солью. Обжарьте стейки по 3–4 минуты с каждой стороны и дайте им отдохнуть 10 минут, а потом нарежьте куски поперек волокон на тонкие пластинки.

Готовим классический стейк

Что понадобится:

5 толстых кусков корейки

4 ст. ложки растительного масла

1 ч. ложка зерен горчицы

1 ч. ложка паприки

1 ч. ложка черного перца горошком

крупная соль по вкусу

Как приготовить:

1. Достать мясо из холодильника и дать ему согреться при комнатной температуре.

2. Для приготовления приправы к стейку черный перец и зерна горчицы измельчить в ступке или на кофемолке, но так, чтобы специи были крупного помола.

3. Добавить молотую паприку. Однако, если вы не любите определенные специи, выбирайте другие. Кроме того, можно использовать только соль и перец.

4. Щедро обмазать стейки с двух сторон специями, но солить пока не нужно. Дать мясу полежать так еще минут 15.

5. Затем обмазать мясо растительным маслом. И только после этого уже можно и посолить – непосредственно перед обжариванием, так как соль имеет особенность вытягивать сок наружу.

6. Сковороду разогреть очень сильно, но масло лить не нужно – хватит того, которым обмазаны стейки. Не уменьшая огонь, уложить мясо на сковороду. Для средней степени прожарки готовьте мясо по 5 минут с каждой стороны. Эта степень прожарки характеризуется наличием светлого сока внутри.

7. Если вы хотите получить мясо с кровью, готовьте по 2-3 минуты, а если хорошо прожаренное – то по 7-8.

8. После того, как мясо будет готово, укутайте его фольгой и дайте отдохнуть в течение 10 минут. За это время все соки равномерно распределятся внутри. Так вы получите настоящий классический стейк.

9. Дополнить такой стейк можно овощами и бокалом красного сухого вина. Приятного аппетита!

5 правил идеального стейка

Стейк готовят только из свежего, охлажденного мяса.

Перед жаркой его следует довести до комнатной температуры.

Стейком может быть только говядина.

Кусок мяса для стейка должен быть толстым – не менее 2,5 см, но и не более 4 см.

Подавайте стейки на горячих тарелках, чтобы они остывали не так быстро.

Время прожарки стейка толщиной 2,5 см

Rare (с кровью) – 1-2 минуты с каждой стороны, дать отдохнуть 6-8 минут

– 1-2 минуты с каждой стороны, дать отдохнуть 6-8 минут Medium rare (слабая прожарка) – 2-2,5 минуты с каждой стороны, дать отдохнуть 5 минут

– 2-2,5 минуты с каждой стороны, дать отдохнуть 5 минут Medium (средняя прожарка) – 3 минуты с каждой стороны, дать отдохнуть 4 минуты

– 3 минуты с каждой стороны, дать отдохнуть 4 минуты Well done (хорошо прожаренный) – 4,5 минуты с каждой стороны, дать отдохнуть 1 минуту.

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Рецепт и фото: arborio.ru, volshebnaya-eda.ru, pixabay.com.