Каким будет 15 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
День неоднозначных энергий. С одной стороны, сил предостаточно для того, чтобы заниматься решением важных вопросов и посвятить время активному ведению дел.
С другой стороны, может тормозить эмоциональное состояние, которое сегодня весьма может быть переменчивым и нестабильным.
День благоволит решению вопросов на материальном уровне – можно заниматься вопросами недвижимости, земельных участков, развитием творческих способностей, встречей с близкими людьми.
Также сегодня весьма сильный день для работы на духовном уровне – уединение, созерцание, чтение мантр и молитв, занятия йогой и т.д.
Важно следить за своими мыслями, помыслами и поступками, что за ними стоит на самом деле. Не стоит поддаваться на удовлетворение эгоистичных потребностей.
Читайте: Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня
Заботиться о близких, себе и окружающих, проявлять женские энергии – это то, к чему будут сегодня располагать энергии дня.
Сегодня очень важно выбирать, с какими людьми общаться и какую информацию поглощать.
Лучше, если компания людей будет на таком уровне, к которому хочется стремиться, а не такой, что тянет назад.
То же самое и с информацией – обучение может пойти на пользу, а вот токсичные программы передач и сплетни рекомендуется всячески избегать.
Солнце меняет знак, новые и важные дела начинать не стоит.
Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей, стрижка волос, начало поездок и путешествий, брать и давать деньги в долг.
К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.