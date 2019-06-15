Каким будет 15 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День неоднозначных энергий. С одной стороны, сил предостаточно для того, чтобы заниматься решением важных вопросов и посвятить время активному ведению дел.

С другой стороны, может тормозить эмоциональное состояние, которое сегодня весьма может быть переменчивым и нестабильным.

День благоволит решению вопросов на материальном уровне – можно заниматься вопросами недвижимости, земельных участков, развитием творческих способностей, встречей с близкими людьми.

Также сегодня весьма сильный день для работы на духовном уровне – уединение, созерцание, чтение мантр и молитв, занятия йогой и т.д.

Важно следить за своими мыслями, помыслами и поступками, что за ними стоит на самом деле. Не стоит поддаваться на удовлетворение эгоистичных потребностей.

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Заботиться о близких, себе и окружающих, проявлять женские энергии – это то, к чему будут сегодня располагать энергии дня.

Сегодня очень важно выбирать, с какими людьми общаться и какую информацию поглощать.

Лучше, если компания людей будет на таком уровне, к которому хочется стремиться, а не такой, что тянет назад.

То же самое и с информацией – обучение может пойти на пользу, а вот токсичные программы передач и сплетни рекомендуется всячески избегать.

Солнце меняет знак, новые и важные дела начинать не стоит.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей, стрижка волос, начало поездок и путешествий, брать и давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.