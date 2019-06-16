В Украине День отца в 2019 году отмечают 16 июня. Поздравьте папу СМС в стихах, которые подобрали для вас Факты ICTV.
В 2019 году Украина впервые официально празднует День отца.
16 июня не забудьте отправить папе СМС, если не можете поздравить его лично.
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Как поздравить самого дорогого мужчину в День отца – в нашей подборке лучших СМС-поздравлений.
***
С Днем отца тебя, родной,
Поздравляю всей душой!
Ты на свете лучше всех!
Пусть сопутствует успех!
***
Вот папин день и наступил.
Хочу, чтоб радость он дарил,
Добра, здоровья на года,
Любви взаимной навсегда.
И чтоб печали не касались,
Друзья надежными остались,
Удачи, счастья без конца.
Любимый папа, с Днем отца!
***
Ты самый сильный, самый умный,
И самый добрый, наконец!
Тебя люблю просто безумно,
И я горжусь тобой, отец!
Желаю крепкого здоровья,
Всегда будь номером один!
Я говорю тебе с любовью:
Ты, папа, лучший из мужчин!
***
Поздравляю с Днем отца
Искренне и нежно!
Солнца, счастья – без конца,
Веры и надежды.
Хорошо себя веди,
Будь примером детям.
Папа, ты такой один –
Лучший на планете!
***
Ты самый важный человек.
Люблю тебя, папуля.
И в День отца скажу тебе:
Горда тобой дочуля.
Ты для меня, как супермен,
Защитник и спаситель.
И пусть завидуют мне все,
Что есть такой родитель.
***
Я за тобой, как за стеной,
Спасибо, папочка родной,
За ласку твою и любовь,
За то, что всегда со мной,
За то, что делал для меня,
В День отца обнимаю я тебя.
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