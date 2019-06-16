В Украине День отца в 2019 году отмечают 16 июня. Поздравьте папу СМС в стихах, которые подобрали для вас Факты ICTV.

В 2019 году Украина впервые официально празднует День отца.

16 июня не забудьте отправить папе СМС, если не можете поздравить его лично.

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Как поздравить самого дорогого мужчину в День отца – в нашей подборке лучших СМС-поздравлений.

***

С Днем отца тебя, родной,

Поздравляю всей душой!

Ты на свете лучше всех!

Пусть сопутствует успех!

***

Вот папин день и наступил.

Хочу, чтоб радость он дарил,

Добра, здоровья на года,

Любви взаимной навсегда.

И чтоб печали не касались,

Друзья надежными остались,

Удачи, счастья без конца.

Любимый папа, с Днем отца!

***

Ты самый сильный, самый умный,

И самый добрый, наконец!

Тебя люблю просто безумно,

И я горжусь тобой, отец!

Желаю крепкого здоровья,

Всегда будь номером один!

Я говорю тебе с любовью:

Ты, папа, лучший из мужчин!

***

Поздравляю с Днем отца

Искренне и нежно!

Солнца, счастья – без конца,

Веры и надежды.

Хорошо себя веди,

Будь примером детям.

Папа, ты такой один –

Лучший на планете!

***

Ты самый важный человек.

Люблю тебя, папуля.

И в День отца скажу тебе:

Горда тобой дочуля.

Ты для меня, как супермен,

Защитник и спаситель.

И пусть завидуют мне все,

Что есть такой родитель.

***

Я за тобой, как за стеной,

Спасибо, папочка родной,

За ласку твою и любовь,

За то, что всегда со мной,

За то, что делал для меня,

В День отца обнимаю я тебя.

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