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День отца 2019: Google создал новый дудл

Google посвятил праздничный дудл Дню отца, который отмечают в третье воскресенье июня.

День отца 2019: Google создал новый дудл

Сегодняшний дудл Google посвящен Дню отца, который отмечают в третье воскресенье июня – 16 числа.

День отца в Украине стал официально определенный с 8 мая 2019 года, когда Кабинетом Министров Украины был принят Указ Президента Украины О Дне отца.

Читайте: Поздравления с Днем отца в картинках

На трогательном видео изображен селезень с выводком утят.

Также можете поздравить папу с Днем отца СМС в стихах, которые подобрали для вас Факты ICTV

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