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День медицинского работника 2019: лучшие поздравления

В третье воскресенье июня в Украине отмечают профессиональный праздник работников отрасли здравоохранения.

День медика 2019: лучшие поздравления

В третье воскресенье июня в Украине отмечают День медицинского работника. В этом году праздник приходится на 16 июня.

В этот день свой профессиональный праздник отмечают работники здравоохранения.

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В День медицинского работника принято поздравлять медиков с их праздником. Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления.

Люди в белых халатах… поклон вам,
За бессонные ночи, труды.
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!

Труд ваш важен и очень всем нужен,
Ведь без вас человек никуда.
Пусть к вам блага земные прибудут,
Стороною обходит беда!

Медработники, ангелы Божьи,
Жизни многие в ваших руках.
Пусть Господь вам дарует здоровье,
Счастья, радости, всяческих благ!

***

В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!

***

Кто гордо носит званье медик,
Тот уваженье заслужил.
Пусть ярче в жизни солнце светит,
На все дела хватает сил.

Пускай профессия приносит
Достаток, радость и успех.
Пусть разрешатся все вопросы,
Начальство ценит больше всех!

***

Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несете!

Желаем счастья и любви,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь была полна
Хороших лишь моментов!

***

Сегодня поздравляем всех,
Кто носит имя медработник.
Пусть вам сопутствует успех,
Побольше мыслей беззаботных.

За милосердие, добро,
За сердце чуткое, большое
Желаем, чтоб всегда везло
И не встречалось в жизни горе!

К слову, Факты ICTV собрали идеи подарков на День медицинского работника.

Фото: Dreamstime

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