В третье воскресенье июня в Украине отмечают профессиональный праздник работников отрасли здравоохранения.
В третье воскресенье июня в Украине отмечают День медицинского работника. В этом году праздник приходится на 16 июня.
В этот день свой профессиональный праздник отмечают работники здравоохранения.
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В День медицинского работника принято поздравлять медиков с их праздником. Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления.
Люди в белых халатах… поклон вам,
За бессонные ночи, труды.
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!
Труд ваш важен и очень всем нужен,
Ведь без вас человек никуда.
Пусть к вам блага земные прибудут,
Стороною обходит беда!
Медработники, ангелы Божьи,
Жизни многие в ваших руках.
Пусть Господь вам дарует здоровье,
Счастья, радости, всяческих благ!
***
В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.
Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!
***
Кто гордо носит званье медик,
Тот уваженье заслужил.
Пусть ярче в жизни солнце светит,
На все дела хватает сил.
Пускай профессия приносит
Достаток, радость и успех.
Пусть разрешатся все вопросы,
Начальство ценит больше всех!
***
Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несете!
Желаем счастья и любви,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь была полна
Хороших лишь моментов!
***
Сегодня поздравляем всех,
Кто носит имя медработник.
Пусть вам сопутствует успех,
Побольше мыслей беззаботных.
За милосердие, добро,
За сердце чуткое, большое
Желаем, чтоб всегда везло
И не встречалось в жизни горе!
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