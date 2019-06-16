16 июня в Украине отмечают День медицинского работника. Факты ICTV собрали поздравления, которые помогут наилучшим образом отблагодарить врачей за их нелегкий труд.
В Украине Дня медицинского работника отмечают в третье воскресенье июня, в 2019 году праздник припадает на 16 июня.
Это закреплено указом президента Украины № 281/94 от 3 июня 1994 года.
Мы подготовили лучшие СМС-поздравления для врачей.
Как боги на Земле врачи:
Судьбу вершить, спасать, лечить.
За все мы Вас благодарим
И за труды боготворим!
Желаем искренне, с любовью
Того, что дарите – здоровья,
Успехов в праведном труде
И жизни долгой на земле:
Достойной, полной и богатой
И славы как у Гиппократа!
* * *
Вы пациентам вместо До свидания
С улыбкой говорите Будь здоров!
За ваши каждодневные старания
Весь мир сегодня поздравляет докторов!
И вы примите наши поздравления,
Желаем крепкого здоровья и любви,
И чтобы только лучшие мгновения
Вас в жизни радовать могли!
* * *
С днем медика, подруга дорогая!
Ты – врач от Бога, я тебе желаю
В профессии этой добиться успехов,
А в жизни – здоровья, веселого смеха!
* * *
Эй, хирург и стоматолог,
Кардиолог и невролог,
Ежедневно, без затей,
Вы спасаете людей!
Говорят больные люди:
Пусть вам счастье в жизни будет,
Бог здоровье пусть дает,
Соловьем душа поет!
Так поднимем же бокалы,
Чтобы еще лучше стало
И работать, и любить,
Все болезни победить!
***
В день медика позвольте вас
Поздравить от души сейчас.
Ваш труд для всех неоценим,
Поможете всегда больным.
Спасибо, что вы есть на свете!
Пусть солнце вам поярче светит.
***
Пускай благословенны будут те,
Кто знает цену жизни и здоровью.
Живите в мире, в счастье, в доброте,
Все время окруженные любовью!
***
Всем медикам — добра и счастья!
Пусть все даст Бог, что в его власти.
Вам благодарных пациентов,
Здоровья без медикаментов.
И просто больше дней хороших,
Пусть труд не будет тяжкой ношей.
***
Желаю в праздник настроения,
К зарплате вашей прибавления.
Пусть медицина процветает,
А ваш авторитет крепчает!
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К слову, с 2019 года в педагогические и медицинские вузы в первую очередь будут брать абитуриентов, которые согласятся 3 года отработать в селе или поселке.
К слову, медицина в Украине в рамках реформ трансформируется. Изменения коснулись системы реабилитации, вскоре появятся новые должности – врача физической и реабилитационной медицины, физического терапевта и эрготерапевта.