16 июня в Украине отмечают День медицинского работника. Факты ICTV собрали поздравления, которые помогут наилучшим образом отблагодарить врачей за их нелегкий труд.

В Украине Дня медицинского работника отмечают в третье воскресенье июня, в 2019 году праздник припадает на 16 июня.

Это закреплено указом президента Украины № 281/94 от 3 июня 1994 года.

Мы подготовили лучшие СМС-поздравления для врачей.

Как боги на Земле врачи:

Судьбу вершить, спасать, лечить.

За все мы Вас благодарим

И за труды боготворим!

Желаем искренне, с любовью

Того, что дарите – здоровья,

Успехов в праведном труде

И жизни долгой на земле:

Достойной, полной и богатой

И славы как у Гиппократа!

* * *

Вы пациентам вместо До свидания

С улыбкой говорите Будь здоров!

За ваши каждодневные старания

Весь мир сегодня поздравляет докторов!

И вы примите наши поздравления,

Желаем крепкого здоровья и любви,

И чтобы только лучшие мгновения

Вас в жизни радовать могли!

* * *

С днем медика, подруга дорогая!

Ты – врач от Бога, я тебе желаю

В профессии этой добиться успехов,

А в жизни – здоровья, веселого смеха!

* * *

Эй, хирург и стоматолог,

Кардиолог и невролог,

Ежедневно, без затей,

Вы спасаете людей!

Говорят больные люди:

Пусть вам счастье в жизни будет,

Бог здоровье пусть дает,

Соловьем душа поет!

Так поднимем же бокалы,

Чтобы еще лучше стало

И работать, и любить,

Все болезни победить!

***

В день медика позвольте вас

Поздравить от души сейчас.

Ваш труд для всех неоценим,

Поможете всегда больным.

Спасибо, что вы есть на свете!

Пусть солнце вам поярче светит.

***

Пускай благословенны будут те,

Кто знает цену жизни и здоровью.

Живите в мире, в счастье, в доброте,

Все время окруженные любовью!

***

Всем медикам — добра и счастья!

Пусть все даст Бог, что в его власти.

Вам благодарных пациентов,

Здоровья без медикаментов.

И просто больше дней хороших,

Пусть труд не будет тяжкой ношей.

***

Желаю в праздник настроения,

К зарплате вашей прибавления.

Пусть медицина процветает,

А ваш авторитет крепчает!

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К слову, с 2019 года в педагогические и медицинские вузы в первую очередь будут брать абитуриентов, которые согласятся 3 года отработать в селе или поселке.

К слову, медицина в Украине в рамках реформ трансформируется. Изменения коснулись системы реабилитации, вскоре появятся новые должности – врача физической и реабилитационной медицины, физического терапевта и эрготерапевта.