Каким будет 16 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

16 июня может толкать на суровую деятельность. Заговоры, интриги – вот такая энергетика может витать в воздухе. Есть возможность отстоять твердо свою позицию по какому-то вопросу.

Для тех, кто любит все держать под контролем, весьма благоприятное время.

Успешной будет любая административная деятельность. К делам сегодня желательно подходить ответственно. В общении лучше всего сделать ставку на сдержанность и уважение к собеседнику.

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Время полнолуния достаточно активное само по себе, и именно в это время происходит проверка нашего Духа на прочность, справедливость.

Полнолуние в Скорпионе непростое время – мистическое. Состояние сбалансированности поможет достойно прожить этот день.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей, стрижка волос, начало поездок и путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.