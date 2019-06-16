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Факты / Lifestyle

Когда День медика в Украине – дата

В Украине Дня медицинского работника отмечают в третье воскресенье июня, в 2019 году праздник припадает на 16 июня.

Когда День медика в Украине – дата

День медицинского работника в 2019 году будут отмечать 16 июня. Дата праздника меняется из года в год, так как его отмечают в третье воскресенье июня.

Это закреплено указом президента Украины № 281/94 от 3 июня 1994 года.

Помимо Дня медика в Украине установлены также профессиональные праздники и других работников медицины: День акушера, День медицинской сестры, День травматолога, День психолога, День хирурга и другие. Но только День медика объединяет все эти праздники воедино.

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К слову, медицина в Украине в рамках реформ трансформируется. Изменения коснулись системы реабилитации, вскоре появятся новые должности – врача физической и реабилитационной медицины, физического терапевта и эрготерапевта.

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