PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Поздравления с Днем отца в картинках

День отца в Украине в 2019 году будут отмечать 16 июня.

Поздравления с Днем отца в картинках

День отца в Украине отмечают в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпадает на 16 июня.

В этот день стоит уделить больше внимания человеку, который подарил жизнь, воспитал и вложил в вас самые лучшие качества.

Читайте: День отца вместе с ICTV – программа празднований на ВДНХ

Факты ICTV собрали самые лучшие поздравления в картинках, чтобы вы могли напомнить папе о том, как сильно его любите и цените.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Поздравления с Днем отца в картинках / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV сделали подборку идей, как можно провести время с отцом в этот день.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка