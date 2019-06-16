День отца в Украине в 2019 году будут отмечать 16 июня.

День отца в Украине отмечают в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпадает на 16 июня.

В этот день стоит уделить больше внимания человеку, который подарил жизнь, воспитал и вложил в вас самые лучшие качества.

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Факты ICTV собрали самые лучшие поздравления в картинках, чтобы вы могли напомнить папе о том, как сильно его любите и цените.

































Поздравления с Днем отца в картинках / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV сделали подборку идей, как можно провести время с отцом в этот день.