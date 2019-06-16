В этом году День Святой Троицы отмечается 16 июня. Это христианский праздник, отмечаемый на пятидесятый день после Пасхи. Факты ICTV подготовили поздравления с Троицей 2019, написанные в стихах для ваших друзей, родных и близких.

Троица – один из главных христианских праздников. В этот день на святых апостолов, последователей Иисуса Христа, сошел Святой Дух, который и символизирует триединство Бога.

В церквях на это торжество проходят вечерние службы, где поют молитвы и молятся о жизненном благе людей.



Поздравления в стихах на Троицу

1

В день Троицы светлый,

В сей день воскресенья

Несу я Спасителю благодаренье

За кровь Его жертвы, за милость Голгофы,

За то, что Он с грешников сбросил оковы,

За Дух утешенья, за помощь Святую

За истину чудную и дорогую.

За чистую Воду, что льется рекою,

За мир и прощенье, за Слово Святое,

За то, что в собрании нашем так людно.

За подвиг Христа — бескорыстный и трудный!

2

Святая Троица всегда поможет,

Тебе невзгоды с горем победить.

Господь по звездам путь проложит,

Чтоб мог всегда до истины доплыть.

В День Троицы Святой прольется,

Пьянящий, теплый, благодатный свет.

И твой счастливый путь начнется,

На много-много светлых, добрых лет.

3

Священный праздник на пороге.

Пускай уходят прочь тревоги,

Пусть зло и беды нас оставят,

Добро пускай не покидает.

Сегодня Троица Святая.

Нас свет небесный озаряет

И дарит Божью благодать.

Нельзя сегодня нам страдать!

Пускай сегодня все на свете

Мы будем счастливы как дети

И проживем хотя бы день

Без зла, без горя и проблем!

4

Ты окна распахни –

Сегодня – Троица!

На небо ты взгляни –

Там ангел молится,

Чтобы всегда тебе

Жить только радостно,

Чтобы всегда в судьбе

Все было сладостно!

5

Пусть Троица тебе

Свои подарки дарит:

Везением в судьбе,

Любовью пусть одарит,

Господня благодать

Пусть на тебя прольется,

Чтоб жить и процветать –

Все в жизни удается!

6

Тебе желаю в Троицу

Я от души добра,

Душа теплом умоется,

И будет жизнь долга!

Пусть счастье бесконечное

Сулят тебе они –

Веселые, беспечные

Пускай настанут дни!

7

Троица пришла,

Счастье принесла!

И тебе и мне,

Всей твоей семье,

В этот день святой,

Дам совет простой:

Не будешь если ты грешить,

Счастливо ты станешь жить!

8

Я с днем Троицы Великой

Всех вас поздравляю.

Здравия, добра и счастья

От души желаю.

Пусть хранит всегда Господь

От беды и страхов.

В жизни будет больше вашей

Только добрых знаков.

9

Давайте в день Троицы вспомним,

Что всех нас Господь сотворил!

Мы сердце любовью наполним,

Чтоб каждый из нас счастлив был!

А вам пожелать остается

Надежды и веры – всегда!

Пусть солнышко вам улыбнется,

Чтоб впредь не грустить никогда!

10

Пускай Троица Святая,

На грехи все невзирая,

Нам подарит мир, свободу,

Девственность живой природы,

Божьего благословенья,

Радостного настроенья!