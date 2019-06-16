В этом году День Святой Троицы отмечается 16 июня. Это христианский праздник, отмечаемый на пятидесятый день после Пасхи. Факты ICTV подготовили поздравления с Троицей 2019, написанные в стихах для ваших друзей, родных и близких.
Троица – один из главных христианских праздников. В этот день на святых апостолов, последователей Иисуса Христа, сошел Святой Дух, который и символизирует триединство Бога.
В церквях на это торжество проходят вечерние службы, где поют молитвы и молятся о жизненном благе людей.
Поздравления в стихах на Троицу
1
В день Троицы светлый,
В сей день воскресенья
Несу я Спасителю благодаренье
За кровь Его жертвы, за милость Голгофы,
За то, что Он с грешников сбросил оковы,
За Дух утешенья, за помощь Святую
За истину чудную и дорогую.
За чистую Воду, что льется рекою,
За мир и прощенье, за Слово Святое,
За то, что в собрании нашем так людно.
За подвиг Христа — бескорыстный и трудный!
2
Святая Троица всегда поможет,
Тебе невзгоды с горем победить.
Господь по звездам путь проложит,
Чтоб мог всегда до истины доплыть.
В День Троицы Святой прольется,
Пьянящий, теплый, благодатный свет.
И твой счастливый путь начнется,
На много-много светлых, добрых лет.
3
Священный праздник на пороге.
Пускай уходят прочь тревоги,
Пусть зло и беды нас оставят,
Добро пускай не покидает.
Сегодня Троица Святая.
Нас свет небесный озаряет
И дарит Божью благодать.
Нельзя сегодня нам страдать!
Пускай сегодня все на свете
Мы будем счастливы как дети
И проживем хотя бы день
Без зла, без горя и проблем!
4
Ты окна распахни –
Сегодня – Троица!
На небо ты взгляни –
Там ангел молится,
Чтобы всегда тебе
Жить только радостно,
Чтобы всегда в судьбе
Все было сладостно!
5
Пусть Троица тебе
Свои подарки дарит:
Везением в судьбе,
Любовью пусть одарит,
Господня благодать
Пусть на тебя прольется,
Чтоб жить и процветать –
Все в жизни удается!
6
Тебе желаю в Троицу
Я от души добра,
Душа теплом умоется,
И будет жизнь долга!
Пусть счастье бесконечное
Сулят тебе они –
Веселые, беспечные
Пускай настанут дни!
7
Троица пришла,
Счастье принесла!
И тебе и мне,
Всей твоей семье,
В этот день святой,
Дам совет простой:
Не будешь если ты грешить,
Счастливо ты станешь жить!
8
Я с днем Троицы Великой
Всех вас поздравляю.
Здравия, добра и счастья
От души желаю.
Пусть хранит всегда Господь
От беды и страхов.
В жизни будет больше вашей
Только добрых знаков.
9
Давайте в день Троицы вспомним,
Что всех нас Господь сотворил!
Мы сердце любовью наполним,
Чтоб каждый из нас счастлив был!
А вам пожелать остается
Надежды и веры – всегда!
Пусть солнышко вам улыбнется,
Чтоб впредь не грустить никогда!
10
Пускай Троица Святая,
На грехи все невзирая,
Нам подарит мир, свободу,
Девственность живой природы,
Божьего благословенья,
Радостного настроенья!