В 2019 году Троица приходится на 16 июня – это 50-й день после Пасхи. О традициях праздника – в материале Фактов ICTV.

День Святой Троицы еще называют Пятидесятницей, а в народе – Зелеными праздниками.

Троица не имеет постоянной даты, потому что зависит от Пасхи и всегда празднуется на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. В 2019-м – это 16 июня.

История праздника

Праздник отмечают три дня. В этот день на святых апостолов, последователей Иисуса Христа, сошел Святой Дух, который и символизирует триединство Бога.

Он также послал апостолам дар говорить на разных языках.

Именно Троица считается Днем рождения Церкви. А неделя после нее называется Зелеными праздниками, потому что в эти дни Бог создал землю и засеял ее зеленью.

Храмы в этот день украшают ветками березы, сирени и клена – они символизируют обновление души.

Традиции на Троицу

Праздник отмечают три дня.

В Зеленую субботу, перед Троицей, дома украшают зеленью – букетами из чабреца, мяты и полыни, а также ветвями березы, липы или клена. Пол устилают осокой.

В Зеленое воскресенье чтили память умерших, потому что мертвецы якобы во второй раз после Пасхи выходят на свет из земли.

В этот день принято брать с собой в церковь веточки березы – такой букет надо потом поставить дома как оберег от злых духов и болезней.

На праздник принято приглашать в гости родственников и друзей.

Кстати, именно на Троицу нужно свататься, а на Покров – играть свадьбу. Это гарантия долгой и счастливой семейной жизни.

В языческие времена молодежь водила хороводы и пела песни.

А девушки гадали, пуская венки по реке. Если терялся из виду – скоро получит предложение руки и сердца.

В Зеленый понедельник празднуют День Святого Духа, или Богодухов день.

Популярным был обряд “вождения Тополя”, в роли которого была незамужняя девушка – первая красавица в селе. Ее наряжали венками, лентами и ветками. Встретить “Тополь” считалось к большой удаче.

Роса на Троицу считается очень полезной для здоровья. Девушкам советуют ею умываться – чтобы сохранить молодость и красоту.

Все травы, сорванные в этот день, обладают особой целебной силой.

Запреты на Троицу

Категорически запрещен тяжелый труд, стирка, уборка и шитье.

На Троицу нельзя купаться в речке – русалки могут защекотать до смерти.

В народе этот день считался именинами земли, потому главные запреты касаются именно ее и растений. Нельзя копать, пахать, косить траву, колоть дрова, пилить деревья и даже сажать растения. Иначе ждите беды.

Зелень, которой по традиции украшают дома на Троицу, нельзя выбрасывать – только сжигать.

Не стоит выходить из дома без крестика на шее, потому что, согласно поверьям, в этом время просыпается нечистая сила, способная навредить человеку.

На Троицу категорически запрещены свадьбы, венчания и крещения.

К слову, на Троицу украинцев ждет дополнительный выходной в июне. Таким образом, будут отдыхать три дня подряд: 15, 16 и 17 июня.

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