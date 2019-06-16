Православные украинцы 16 июня празднуют Троицу. Факты ICTV сделали подборку лучших поздравлений в прозе.

Святая Троица – прекрасный церковный праздник, когда храмы и дома украшают ароматной зеленью: полевыми цветами, луговыми травами и веточками деревьев.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в прозе, чтобы вы смогли поздравить с этим светлым праздником свои родных и близких.

Примите искренние поздравления с великим праздником Троицы, символизирующий схождение Святого Духа на апостолов. Традиционно этот день считается началом истории церкви, Господь открыл апостолам полноту своей славы в триединстве: Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа.

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Желаю, чтобы Дух Святой вдохновлял всех вас на добрые дела, наполнял сердца любовью к ближним, дарил каждому желание исполнять Божью волю, нес счастье от Бога и уверенность в будущем!

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Пусть в каждом доме на Троицу пахнет мятой и уютом! Благополучия всем и теплого, солнечного лета!

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Пришла Троица, праздник надежд, тайной любви и безоговорочной веры. Пусть летят твои желания в заоблачную высь, чтобы через время осуществиться и принести в жизнь сказочную радость и волшебное счастье.

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Пусть Троица святая ведет вас по жизни дорогой веры и любви, а на вашем пути встречаются только честные и искренние друзья и коллеги. Пусть каждый час приносит крошку счастья, из которых сложится счастливый пазл судьбы.

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В Троицу желаю, чтобы все дни твои были светлые от надежд, обласканы добротой и любовью. Пусть вера в себя и Всевышнего дает ежедневную энергию для управления всеми жизненными делами.

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С праздником Троицы вас! Пусть торжественный звон наполнит душу вдохновением и радостью, укрепит веру и подарит надежду, исцелит болезни и наградит терпением, мудростью, жизненными благами и счастливыми мгновениями.

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Пусть в пятидесятый день Троицы сойдет на всех светлый, чудодейственный Дух большим и лучистым счастьем, который согревает невероятной любовью уставшую душу, даруя окрыляющую надежду и необходимые силы!

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Отец и Сын, и Дух Святой да пребудут с Вами в этот замечательный день! Пусть Вас охраняют на жизненном пути Ангелы Божии и пусть ваша жизнь наполнится солнечным светом и счастьем! Поздравляю Вас с Днем Святой Троицы!

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