Святая Троица наступает на 50-й день после Пасхи. В 2019 году праздник выпадает на 16 июня. Факты ICTV разобрались, какие приметы и гадания являются самыми популярными на Троицу.

Приметы на Троицу

В праздник Троицы старались не назначать свадьбу: считалось, что ничего хорошего такую семью не ждет. Однако сватанье и знакомство в этот день были хорошим знаком и сулили браку счастье.

Кроме того, на Троицу плохие мысли, зависть и злость были дурным знаком и не предвещали ничего хорошего.

Все дела по хозяйству женщины старались закончить до Троицы. Считалось, что в этот день нельзя шить, прясть, белить, печь пироги и работать в огороде.

Кроме того, в праздник Троицы многие верили, что отпугнуть злых духов и привлечь в деревню богатство и процветание поможет посещение кладбища и обметание могил.

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Плохим знаком на Троицу была жара. Она свидетельствовала о засушливом лете и плохом урожае. Дождь на Троицу наоборот сулил хороший урожай, много грибов и отличную погоду.

Если спустя три дня после Троицы ветви березы, которыми был украшен дом, оставались свежими и не вяли, ждали мокрого сенокоса.

А вот собранная на Троицу роса обладала особенной силой, способной исцелить и придать сил.

Гадания на Троицу

На Троицу девушки гадали на судьбу и на суженого, а также с трепетом ждали сватов. Самыми распространенными гаданиями были “завивания” березки и плетение венков.

Накануне Троицы девушки уходили в лес, наклоняли верхушки молодых березок и “завивали” из веточек венок. Если в праздник девушка приходила к своей березке и видела, что она осталась прежней – это сулило свадьбу, любимого суженого и богатство в доме. Если венок завял – ждали плохого.

Венки на Троицу девушки в компании, но не подпускали мужчин. Если парень видел чей-то венок, это считалось для девушки своеобразным сглазом. Плетеные венки несли к реке и пускали на воду: куда поплыл – оттуда и будет жених.

Если венок остался у берега, замужество девушке не светит, а если утонул – в этом году девушка умрет.

Интересно, что венки не снимали с головы руками: девушки наклонялись над водой так, чтобы они сами падали в воду.

Кроме того, в праздник Троицы девушки клали под подушку березовые веточки в надежде, что суженый придет к ним во сне.

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