16 июня телеканал ICTV второй год подряд проводил масштабное празднование Дня отца.
В этом году празднование Дня отца проходило на ВДНХ.
У детей была возможность научиться стрелять из лука или сыграть в Angry Birds, а отцы выясняли кто сильнее в веселом конкурсе.
Разместили здесь и импровизированную студию Фактов, где каждый желающий мог попробовать себя в роли ведущего.
Привлекала внимание гостей и выставка шведского фотографа Югана Бевмана, которая состояла из 25 портретов отцов с детьми.
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Посетили празднование Дня отца и актеры Дизель Шоу Евгений Сморигин и Евгений Гашенко.
Также событие посетила известная телеведущая Маша Ефросинина, с которой могли пообщаться гости праздника.
Посетители могли сфотографироваться с любимыми актерами, а также выиграть различные призы.
Дети, которые снимались в импровизированной студии Фактов получили соки от компании Vitmark.
Главным призом стала роль в новом сезоне комедийного сериала Папаньки от создателей Дизель Шоу.
Празднование Дня отца стало возможным благодаря поддержке застройщика ЖК Метрополис.
К слову, в День отца много звезд по всему миру публиковали в соцсетях теплые слова для своих отцов.