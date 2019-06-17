16 июня телеканал ICTV второй год подряд проводил масштабное празднование Дня отца.

В этом году празднование Дня отца проходило на ВДНХ.

У детей была возможность научиться стрелять из лука или сыграть в Angry Birds, а отцы выясняли кто сильнее в веселом конкурсе.

Разместили здесь и импровизированную студию Фактов, где каждый желающий мог попробовать себя в роли ведущего.

Привлекала внимание гостей и выставка шведского фотографа Югана Бевмана, которая состояла из 25 портретов отцов с детьми.

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Посетили празднование Дня отца и актеры Дизель Шоу Евгений Сморигин и Евгений Гашенко.

Также событие посетила известная телеведущая Маша Ефросинина, с которой могли пообщаться гости праздника.













































































День отца 2019 с ICTV: как прошло празднование на ВДНХ / 19 фотографий

Посетители могли сфотографироваться с любимыми актерами, а также выиграть различные призы.

Дети, которые снимались в импровизированной студии Фактов получили соки от компании Vitmark.

Главным призом стала роль в новом сезоне комедийного сериала Папаньки от создателей Дизель Шоу.

Празднование Дня отца стало возможным благодаря поддержке застройщика ЖК Метрополис.

К слову, в День отца много звезд по всему миру публиковали в соцсетях теплые слова для своих отцов.