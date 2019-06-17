Каким будет 17 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День может пройти весьма эмоционально, учитывая, что утренние часы могут спровоцировать на конфликтную ситуацию, а как говориться, как день начнешь, так его и проведешь. Поэтому в утренние часы хорошо запастись терпением и не вовлекаться во всякого рода провокации.

Если по понедельникам заведены утренние планерки или встречи с начальством, то здесь есть вероятность не услышать друг друга и жестко отстаивать свою точку зрения. Именно утренние часы не очень конструктивны для подобной деятельности.

Читайте: Скандалы и манипуляции: прогноз астролога на досрочные выборы в Раду

В целом коммуникации сегодня могут быть весьма жесткими, агрессивными, напористыми, требовательными. Подобная тенденция сохранится и на завтрашний день. Это стоит учитывать при проведении встреч, переговоров и просто в общении с друзьями и семьей. Всю эту мощь и энергию, которую хочется излить в общении, хорошо прописывать на бумаге. Выписывать эмоции, начать вести дневник, писать истории и т.п. Результат вас может неожиданно и сильно удивить.

В делах хорошо использовать творческий подход, и в целом сегодня занятия творчеством могут быть весьма продуктивными. Благоприятно заниматься вопросами исцеления, применения различных трав.

Неблагоприятно: брать и давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.