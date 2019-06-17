Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 17 по 23 июня составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Испытываете радость и уверенности в себе, ощущаете симпатию и влечение к окружающему миру. Идеальный период для дружеского общения, любви, брака и семейной жизни и социальной активности. Эти дни будут благоприятными для покупки вещей, которые относятся к предметам роскоши, а также для улаживания общественных и финансовых дел.

Гороскоп для Тельцов

В партнерстве и браке заметны не всегда положительные стремления к власти и влиянию. Вы будете пытаться найти нейтральную позицию, но будете находиться в центре внимания и задавать тон. Вы сможете энергично взяться за дело и вырваться вперед, благодаря собственному опыту. Успех, благодаря этим стараниям, не заставит себя долго ждать. Финансовые сделки будут доведены до успешного завершения.

Гороскоп для Близнецов

Воздержитесь от неуместной критики и провокационного поведения в кругу близких. Не стоит в эти дни вести переговоры любого рода, а при общении с другими проявите сдержанность. Вы склонны к неуместной активности. В лучшем случае, можно эффективно использовать приток энергии для деловой и умственной деятельности. Это период хороший для торговли, заключения договоров и благородного риска.

Гороскоп для Раков

Производите впечатление самоуверенного и настойчивого человека в выражении своих идей и интересов. В контактах и связях становитесь очень активными и энергичными. Хорошо проявляете себя в своей профессии, у вас появляется творческая активность и уверенность в себе. Старайтесь руководствоваться логикой, а не эмоциями, иначе происходит распыление интеллектуальной энергии, переутомление из-за контактов, появляется ненужная умственная активность.

Гороскоп для Львов

В этот период возникает желание возвратиться к своим корням, у вас появляется повышенная привязанность к собственному дому, родителям, семье, детям. Полезно взять на это время отгул или отпуск, чтобы заняться домашними делами. Семейные и дружеские туристические поездки, путешествия, будут эффективнее, чем рабочие командировки. В любом случае это период эмоционального подъема, тонкого восприятия и проницательности.

Гороскоп для Дев

Вы ощутите возрастание активности, энергичности, инициативности и самоуверенности. А также повышение собственного интеллектуального потенциала, однако не следует доводить до стрессовых ситуаций. Стремление к творческой реализации поможет вам решить многие проблемы и задачи. Благоприятный период для бизнеса, начала новых проектов. Спорт, физический труд, любая деятельность, требующая применения силы, решительности и предприимчивости будет эффективной.

Гороскоп для Весов

Вы ощущаете в себе силы и энергию, готовы к упорным действиям. Но вам сложно управлять собой, что приводит к импульсивным реакциям. Вы переоцениваете свои силы. Если сможете контролировать собственные реакции, то преодолеете некоторые препятствия и помехи. Так как к окружающим вы склонны предъявлять слишком завышенные требования, то можете потерять симпатию и уважение. Необоснованная ревность и желание власти могут стать поводом для разрыва отношений.

Гороскоп для Скорпионов

Повышенная творческая активность будет проявляться в разработке новых идей. Благополучный период для деловых переговоров, подписания соглашений и планирования совместных проектов. Легкость протекания мыслительных процессов, обострение умственного восприятия, памяти и интуиции, коммерческой хватки помогут вам решить многие производственные и деловые проблемы. Знания и сведения, которые вы получите в эти дни, отложатся надолго, и вы сможете ими успешно воспользоваться.

Гороскоп для Стрельца

Вы не ощущаете уверенности в себе, но именно в этот период становитесь привлекательны для противоположного пола. Повышенные потребности и непостоянство настроения, могут принести вред отношениям, а также разлад в семье: непонимание друг друга и необоснованная ревность станут причиной напряженной обстановки. В этот период характерна потеря чувства реальности, которое проявляется в мысленных желаниях и фантазиях. Отбросьте амбиции, из-за них вы можете понести достаточно ощутимые убытки.

Гороскоп для Козерогов

Снижается эмоциональный тонус, вы становитесь более сдержанными. Обостряется чувство чести, долга, ответственности, самодисциплины. Ваше внимание направлено на материальную сторону дела, но для банковских операций это время неудачное. Обстоятельства складываются благоприятно для поддержания своего престижа и чести, обретения безупречной репутации. Для любой деятельности характерны деловитость и лаконичность, а новое и необычное принимается с осторожностью, больше ценится надежность и порядок.

Гороскоп для Водолеев

Плохо ладится рутинная работа, трудно даются решения обыденных проблем, больше влечет новое, интересное, необычное. В этот период возможны серьезные просчеты, которые могут негативно отразиться на карьере и деловой активности. Но это хорошее время для научной работы, изобретательства, а новые идеи обязательно принесут желаемые плоды. В этот период полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать верх.

Гороскоп для Рыб

Повышается чувствительность, желание заботы, внимания, понимания и сочувствия. В то же время вы становитесь более подозрительными и отстраненными. Появляется жалость к себе, стремление к уединению, желание убежать от проблем. Но именно в это время проявляются таланты, а для старых проблем находятся неожиданные решения. Ощущение реальности ослабевает, поэтому за важные дела лучше не браться. Дети становятся более чувствительными, капризными и плаксивыми.

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