Ежегодно Всемирный день мотоциклиста отмечают в третий понедельник июня. В этом году праздник выпал на 17 июня.

Всемирный день мотоциклиста появился в 1992 году, когда 22 июля энтузиасты из нескольких стран решили поехать на работу на мотоциклах.

В то время день называли На работу на мотоцикле. До 2008 года День мотоциклиста отмечали в третью среду июля, однако потом перенесли на третий понедельник июня.

Такое решение было принято в связи с погодными условиями для поездок на мотоцикле.

Читайте: Мертвые петли на мотоцикле: украинец попал в Книгу рекордов Гиннеса

Главная цель Всемирного дня мотоциклиста – рассказать о правах мотоциклистов, но не ущемлять права других участников дорожного движения.

К слову, французская компания Lazareth Auto-Moto испытала летающий мотоцикл LMV 496.