Как надежно защитить лицо и тело от солнечного излучения, выбрать солнцезащитный крем в зависимости от типа кожи – читайте в материале.

Сезон отпусков уже начался. Чтобы загар был идеальным и без вреда для здоровья время подумать, как защитить свою кожу.

Как выбрать солнцезащитный крем, определить фототип кожи и на что обратить внимание – читайте в материале.

На что смотреть в первую очередь ?

При выборе солнцезащитного крема изучите этикетку, на которой должен быть указан SPF крема и информация по защите от А или В спектров ультрафиолетового излучения.

Широкий спектр защиты средства означает, что крем защищает как от ультрафиолетовых лучей типа А, так и от В-лучей.

Ультрафиолетовые лучи спектра А способствуют раннему старению кожи, развитию пигментных пятен и даже появлению злокачественных новообразований.

Ультрафиолетовые лучи В-спектра вызывают покраснения кожи, солнечные ожоги и солнечную аллергию.

Какой уровень защиты выбрать?

Выбирая крем для загара с тем или иным числом SPF, стоит отталкиваться от вашего фототипа и возраста.

Дети, подростки и пожилые люди должны пользоваться кремами и лосьонами с высоким уровнем защиты. У них меланин вырабатывается очень медленно.

Изначально врачи рекомендуют использовать солнцезащитные кремы с высоким фактором защиты (SPF-индекс до 50). Когда кожа начнет привыкать к солнцу, можно использовать менее мощные средства, но SPF должен быть не ниже 15.

Как определить фототип кожи?

Фототип 1. После 10 минут пребывания на открытом солнце кожа становится красной. Как правило это люди со светлой кожей, часто с веснушками. Таким людям загорать противопоказано, а солнцезащитный крем должен быть с SPF 50.

Фототип 2. Люди с повышенной чувствительностью к яркому солнцу. У таких людей волосы светлые, а глаза – карие или серые. После пребывания на солнце кожа становится красной, а через несколько дней цвет сменяется на золотисто-коричневатый оттенок. Крем с фактором защиты 20-30 единиц.

Фототип 3. У таких людей достаточно темные волосы, карие или коричневато-зеленые глаза, а кожа даже в зимнее время имеет немного смугловатый оттенок. Для таких людей подойдут солнцезащитные средства с индексом 15-20.

Фототипы 4-6. Это люди с изначально смуглой кожей, которые почти не обгорают на солнце. В данном случае достаточно будет минимальной защиты.

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Солнцезащитный крем для лица и тела

Кремы для лица содержат дополнительные ингредиенты, которые дополнительно защищают кожу от старения. Кроме того, в них могут содержаться специальные светоотражающие пигменты, придающие эффект сияющей кожи.

Для лица врачи советуют использовать крема с высоким числом SPF (от 30 до 50). Тонкая кожа лица нуждается в более надежной защите.

В то же время хороший солнцезащитный крем с высоким индексом SPF и надежной защитой от ультрафиолетовых лучей А-спектра подойдет как для нанесения на тело, так и на лицо.

Дополнительные факторы

Не забывайте обращать внимание на срок годности. Обычно солнцезащитный крем можно использовать около 6 месяцев после вскрытия упаковки.

Даже если вы не купаетесь, под солнцем вы потеете. А любая влага смывает крем. Поэтому самые лучшие средства – влагостойкие.

Любой крем через 2 часа пребывания на солнце нужно удалять с кожи и наносить заново. Физические фильтры не дают коже дышать, а химические – становятся опасными.

Наносите крем за 15 минут до выхода на пляж. Это время необходимо для того, чтобы крем начал работать.

Кстати, губы обгорают на солнце гораздо быстрее, чем кожа. Для защиты губ используйте специальные бальзамы и помады с SPF не менее 15.

Выберите свою текстуру солнцезащитного средства. Самый распространенный и дешевый вариант – крем. Для жирной кожи лучше подойдет молочко.

Масла идеальны для обладателей сухой кожи. А спреи проще всего наносятся и незаменимы для труднодоступных мест.

Гели хорошо подойдут мужчинам с надмерной растительностью на теле.