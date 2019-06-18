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Atlas Weekend 2019: расписание фестиваля

Крупнейший музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019 состоится в Киеве на ВДНХ и продлится шесть дней – с 9 по 14 июля.

расписание Atlas Weekend 2019

Расписание Atlas Weekend 2019 готово и уже можно планировать время посещения фестиваля, чтобы не пропустить выступления любимых исполнителей.

Все локации Atlas Weekend будут открыты для посетителей ежедневно с 12.00.

Билеты на фестиваль дорожают с объявлением новых хедлайнеров, но первый день неизменно остается бесплатным.

Читайте: Хедлайнеры Atlas Weekend 2019: топ-исполнители фестиваля

Факты ICTV собрали самое полное расписание Atlas Weekend 2019.

9 июля

10 июля

11 июля

12 июля

13 июля

14 июля

Ранее Факты ICTV писали, что купить билеты на Atlas Weekend 2019 можно до 10 июля.

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