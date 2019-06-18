16 июня телеканал ICTV второй год подряд проводил масштабное празднование Дня отца.

В этом году празднование Дня отца проходило на ВДНХ.

Дети и отцы учились стрелять из лука, играли в Angry Birds, разрисовывали футболки, делали крутые фото, проходили квест и участвовали в многочисленных конкурсах и викторинах.

Ведущими мероприятия были Антон Равицкий (Утро в Большом Городе) и Андрей Ковальский (Факты Спорт).

Разместили здесь даже импровизированную студию Фактов, где каждый желающий мог попробовать себя в роли ведущего.

Привлекала внимание гостей выставка шведского фотографа Югана Бевмана Шведские папы, которая содержала 25 портретов пап с детьми и проводилась при поддержке Фонда народонаселения ООН в Украине (UNFPA) и посольства Швеции.

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Посетили празднования Дня отца и отцы Дизель Шоу: Евгений Сморигин, Евгений Гашенко, Егор Крутоголов, Сергей Писаренко.

Также мероприятие посетили известная телеведущая Маша Ефросинина и лидер группы Антитела Тарас Тополя.

















































































День отца 2019 с ICTV: как прошло празднование на ВДНХ / 20 фотографий

Посетители могли сфотографироваться с любимыми актерами, а также выиграть различные призы.

Разрисовать собственными руками и подарить футболку любимому папе стало возможным благодаря компании Триколор, которая обеспечила аэрозоли для раскрашивания футболок. Каждый смог выбрать любимый цвет и сюжет рисунка для создания hand made футболки, которую отцы и дети будут носить и помнить о веселом празднике День отца.

Локация сети барбершопов ЦирюльникЪ на праздновании была заполнена гостями и неслучайно: тот, кто выигрывал в конкурсах, имел возможность подстричься и сделать трендовую прическу. Это классно и полезно, ведь современные родители приучают своих детей быть аккуратными и опрятными.

Утоляла жажду и создавала хороший настой компания Vitmark Украины, которая поощряла гостей выигрывать соки в конкурсах.

На празднике День отца ЖК Метрополис создавала замечательные креативные фотозоны, благодаря которым взрослые и дети получили яркие эмоции и незабываемые воспоминания.

Апофеозом события стал розыгрыш главного приза – роли в новом сезоне комедийного сериала Папаньки от создателей Дизель Шоу.

К слову, в День отца много звезд по всему миру публиковали в соцсетях теплые слова для своих отцов.