16 июня телеканал ICTV второй год подряд проводил масштабное празднование Дня отца.
В этом году празднование Дня отца проходило на ВДНХ.
Дети и отцы учились стрелять из лука, играли в Angry Birds, разрисовывали футболки, делали крутые фото, проходили квест и участвовали в многочисленных конкурсах и викторинах.
Ведущими мероприятия были Антон Равицкий (Утро в Большом Городе) и Андрей Ковальский (Факты Спорт).
Разместили здесь даже импровизированную студию Фактов, где каждый желающий мог попробовать себя в роли ведущего.
Привлекала внимание гостей выставка шведского фотографа Югана Бевмана Шведские папы, которая содержала 25 портретов пап с детьми и проводилась при поддержке Фонда народонаселения ООН в Украине (UNFPA) и посольства Швеции.
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Посетили празднования Дня отца и отцы Дизель Шоу: Евгений Сморигин, Евгений Гашенко, Егор Крутоголов, Сергей Писаренко.
Также мероприятие посетили известная телеведущая Маша Ефросинина и лидер группы Антитела Тарас Тополя.
Посетители могли сфотографироваться с любимыми актерами, а также выиграть различные призы.
Разрисовать собственными руками и подарить футболку любимому папе стало возможным благодаря компании Триколор, которая обеспечила аэрозоли для раскрашивания футболок. Каждый смог выбрать любимый цвет и сюжет рисунка для создания hand made футболки, которую отцы и дети будут носить и помнить о веселом празднике День отца.
Локация сети барбершопов ЦирюльникЪ на праздновании была заполнена гостями и неслучайно: тот, кто выигрывал в конкурсах, имел возможность подстричься и сделать трендовую прическу. Это классно и полезно, ведь современные родители приучают своих детей быть аккуратными и опрятными.
Утоляла жажду и создавала хороший настой компания Vitmark Украины, которая поощряла гостей выигрывать соки в конкурсах.
На празднике День отца ЖК Метрополис создавала замечательные креативные фотозоны, благодаря которым взрослые и дети получили яркие эмоции и незабываемые воспоминания.
Апофеозом события стал розыгрыш главного приза – роли в новом сезоне комедийного сериала Папаньки от создателей Дизель Шоу.
К слову, в День отца много звезд по всему миру публиковали в соцсетях теплые слова для своих отцов.