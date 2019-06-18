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Facebook запускает криптовалюту Libra – что о ней известно

Компания Facebook вместе с 28 партнерами анонсировала запуск криптовалюты Libra. Факты ICTV собрали самое важное о новых цифровых деньгах.

В чем особенность криптовалюты Libra?

Криптовалюта Libra является стейблокоином, то есть привязанной к фиатным деньгам (деньги, стоимость которых гарантируется. Например, бумажные деньги – Ред.), благодаря чему ее курс не должен сильно колебаться.

Для того, чтобы заложить фундамент криптовалюты, привлекли такие финансовые компании как Mastercard, Visa и PayPal, а также регуляторов из нескольких стран. Facebook также планирует сформировать пакет из $1 млрд для поддержки Libra.

Управлять криптовалютой будет закрытая группа организаций, которые инвестировали в нее. Предполагается, что на момент запуска наблюдательный совет будет состоять из 100 компаний.

Когда запустят Libra?

Полноценный запуск криптовалюты Libra запланирован на 2020 год. Для операций с криптовалютой нужно будет использовать кошелек Calibra, который построен на инновационной технологии блокчейн. Она отличается большей безопасностью и доступностью при совершении платежей.

Планируется, что криптовалюта будет доступна глобально и ее можно будет покупать через указанное приложение, точки партнеров и терминалы.

Где можно использовать Libra?

Основная цель криптовалюты – переводы внутри социальной сети Facebook, которые можно будет совершать даже с помощью Messenger и WhatsApp. При этом комиссии за использование внутренних переводов не будет.

Те же, кто опасаются за сохранность своих денег в криптовалюте, смогут снять деньги в банкоматах, для чего планируют выпустить специальное устройство. Также к партнерству хотят привлечь различные магазины, которым обещают стартовые бонусы.

Комиссию за внедрение Libra обещают небольшую, однако точную сумму пока не называют.

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