В чем особенность криптовалюты Libra?
Криптовалюта Libra является стейблокоином, то есть привязанной к фиатным деньгам (деньги, стоимость которых гарантируется. Например, бумажные деньги – Ред.), благодаря чему ее курс не должен сильно колебаться.
Для того, чтобы заложить фундамент криптовалюты, привлекли такие финансовые компании как Mastercard, Visa и PayPal, а также регуляторов из нескольких стран. Facebook также планирует сформировать пакет из $1 млрд для поддержки Libra.
Управлять криптовалютой будет закрытая группа организаций, которые инвестировали в нее. Предполагается, что на момент запуска наблюдательный совет будет состоять из 100 компаний.
Когда запустят Libra?
Полноценный запуск криптовалюты Libra запланирован на 2020 год. Для операций с криптовалютой нужно будет использовать кошелек Calibra, который построен на инновационной технологии блокчейн. Она отличается большей безопасностью и доступностью при совершении платежей.
Планируется, что криптовалюта будет доступна глобально и ее можно будет покупать через указанное приложение, точки партнеров и терминалы.
Где можно использовать Libra?
Основная цель криптовалюты – переводы внутри социальной сети Facebook, которые можно будет совершать даже с помощью Messenger и WhatsApp. При этом комиссии за использование внутренних переводов не будет.
Те же, кто опасаются за сохранность своих денег в криптовалюте, смогут снять деньги в банкоматах, для чего планируют выпустить специальное устройство. Также к партнерству хотят привлечь различные магазины, которым обещают стартовые бонусы.
Комиссию за внедрение Libra обещают небольшую, однако точную сумму пока не называют.