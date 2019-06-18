Криптовалюта Libra является стейблокоином, то есть привязанной к фиатным деньгам (деньги, стоимость которых гарантируется. Например, бумажные деньги – Ред.), благодаря чему ее курс не должен сильно колебаться.

Для того, чтобы заложить фундамент криптовалюты, привлекли такие финансовые компании как Mastercard, Visa и PayPal, а также регуляторов из нескольких стран. Facebook также планирует сформировать пакет из $1 млрд для поддержки Libra.

Управлять криптовалютой будет закрытая группа организаций, которые инвестировали в нее. Предполагается, что на момент запуска наблюдательный совет будет состоять из 100 компаний.