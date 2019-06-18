Каким будет 18 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Сегодня Луна перейдет в Деву, что позволит сосредоточиться на вашем здоровье, благополучие, работе и продуктивности.

Также хорошо в этот день помогать другим в их делах.

Сегодняшний день может помочь вам разбавить будничную рутину и улучшить эффективность в работе.

Во второй половине дня можно заняться выполнением задач, которые были запланированы ранее.

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Сегодня будут преобладать моменты ясности, которые могут в ближайшее время помочь развеять мифы о самих себе.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.

Источник: Bustle