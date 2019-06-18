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Факты / Lifestyle

Когда день летнего солнцестояния 2019 – дата

В 2019 году День летнего солнцестояния приходится на 21 июня.

День літнього сонцестояння

День летнего солнцестояния 2019 – 21 июня в 18.54 по киевскому времени.

Продолжительность самого длинного дня в году составляет 17 часов и 33 минуты, а самая короткая ночь продлится чуть меньше 6,5 часов.

Обычно он приходится на 21 июня, но в 2020-м это будет 20 июня, потому что високосный год.

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Со времен язычества летнее солнцестояние означало наивысший расцвет всех сил природы, поэтому наши предки считали его магическим и проводили различные ритуалы.

Говорят, в это время каждый может стать немного волшебником, просто загадав желание. А осуществить его поможет само Солнце.

Факты ICTV собрали самые простые и популярные ритуалы в день летнего солнцестояния, которые помогут изменить жизнь к лучшему.

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