В 2019 году Петров пост начинается в понедельник, 24 июня, и продлится до 12 июля – Дня святых апостолов Петра и Павла. Что можно есть в этот период и какие запреты с ним связаны – в материале Фактов ICTV.

Петров пост всегда начинается в понедельник, через неделю после Троицы.

В 2019 году Троица была 16 июня, поэтому Петров пост начнется 24 июня.

А дата окончания поста всегда одна – это День святых апостолов Петра и Павла, 12 июля.

То есть Петров пост 2019 продлится 25 дней.

В целом же он может длиться от 8 до 42 дней.

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Что можно есть в Петров пост

Петров пост считается нестрогим – нельзя употреблять только мясо, молочные продукты и яйца.

Самые легкие дни – вторник, четверг и суббота, потому что разрешается любая постная пища с маслом, а также рыба.

Строгий пост – в среду и пятницу (только вода и хлеб).

В воскресенье можно любую постную пищу и вино.

На праздник Рождества Иоанна Предтечи, 7 июля, разрешается рыба.

Запреты в Петров пост

Во время Петровского поста нельзя венчаться и крестить детей.

Запрещено заниматься рукоделием – чтобы свое счастье не зашить.

Нельзя давать деньги в долг – будете в долгах.

Нежелательно стричься – волосы будут тонким.

Заговоры и гадания также под запретом.

Все церковные праздники на 2019 год Факты ICTV собрали в одном календаре.