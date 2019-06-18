В 2019 году Петров пост начинается в понедельник, 24 июня, и продлится до 12 июля – Дня святых апостолов Петра и Павла. Что можно есть в этот период и какие запреты с ним связаны – в материале Фактов ICTV.
Петров пост всегда начинается в понедельник, через неделю после Троицы.
В 2019 году Троица была 16 июня, поэтому Петров пост начнется 24 июня.
А дата окончания поста всегда одна – это День святых апостолов Петра и Павла, 12 июля.
То есть Петров пост 2019 продлится 25 дней.
В целом же он может длиться от 8 до 42 дней.
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Что можно есть в Петров пост
Петров пост считается нестрогим – нельзя употреблять только мясо, молочные продукты и яйца.
Самые легкие дни – вторник, четверг и суббота, потому что разрешается любая постная пища с маслом, а также рыба.
Строгий пост – в среду и пятницу (только вода и хлеб).
В воскресенье можно любую постную пищу и вино.
На праздник Рождества Иоанна Предтечи, 7 июля, разрешается рыба.
Запреты в Петров пост
Во время Петровского поста нельзя венчаться и крестить детей.
Запрещено заниматься рукоделием – чтобы свое счастье не зашить.
Нельзя давать деньги в долг – будете в долгах.
Нежелательно стричься – волосы будут тонким.
Заговоры и гадания также под запретом.
Все церковные праздники на 2019 год Факты ICTV собрали в одном календаре.