Ученые пришли к выводу, что так называемый щенячий взгляд возник у собак в процессе эволюции для коммуникации с людьми.

Во время изучения мышц морды у собак группа ученных из Великобритании и США пришла к выводу, что у них развит мускул, отвечающий за поднятие внутренней брови.

Это позволяет животным использовать так называемый щенячий взгляд. Исследователи считают, что он появился в процессе эволюции, чтобы собаки могли взаимодействовать с людьми.

По словам психологов, когда собаки задействуют указанную мышцу у людей возникает желание ухаживать за ними.

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Во время экспериментов заметили, что животные чаще использовали щенячий взгляд когда люди смотрели на них.

Ученые были удивлены подобному открытию, поскольку лицевые мышцы меняются очень медленно, а у собак изменения произошли всего за несколько десятков тыс. лет.

Указанной особенности нет только у сибирского хаски, который относится к более древним породам.

К слову, ученые пришли к выводу, что употребление фаст-фуда приводит к развитию аллергии.

Источник: PNAS