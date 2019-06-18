Какая погода летом в Турции, когда лучше планировать отпуск и какой выбрать отель – читайте в материале Фактов ICTV.
Турция летом – особо привлекательная для иностранных туристов. Отдых в этой стране качественный и в основном обходится не дорого. Это очень насыщенная и яркая местность, где можно найти много чего интересного, кроме моря и пляжного отдыха.
Какая погода в Турции летом
Погода в различных городах Турции может отличаться в среднем на 2-3°C. Самые популярные курорты – Бодрум, Кемер, Мармарис, Белек, Стамбул, Алания, Анталия. Лучше всего отдыхать на море в начале июня, ведь в это время вода хорошо прогревается и средняя температура воздуха составляет +27-30°C.
В начале месяца туристов в городах не так много и цены остаются умеренными.
С наступлением июля начинается активный сезон, на пляжах и в отелях появляется все больше отдыхающих, цены, соответственно, возрастают. В июле и августе становится более жарко, столбик термометра может достигать отметки +32-34°C. Дождей в летний период почти не наблюдается, поэтому отличный загар вам гарантирован.
|Месяц
|Температура воздуха (днем)
|Температура воздуха (ночью)
|Температура воды
|Июнь
|+33°С
|+21°С
|+23°С
|Июль
|+35°С
|+23°С
|+26°С
|Август
|+38°С
|+23°С
|+27°С
В июне вода прогревается до +23°C. В июле и августе в среднем до +25-28°C. Как известно, в Турции есть четыре моря: Черное, Эгейское, Средиземное и Мраморное. Самыми популярными среди туристов считаются города, которые расположены на побережье Эгейского и теплого Средиземного моря. Поэтому, выбирая тур, обращайте внимание на то, какое море омывает курорт.
Эгейское море: Мармарис, Бодрум, Фетхие, Измир, Дальян.
Средиземное море: Анталия, Кемер, Алания, Сиде, Белек.
Мраморное море: Стамбул, Эрдек, Муданья.
Черное море: Стамбул, Самсун, Трабзон, Ризе.
Отели в Турции
От выбора отеля зависит качество вашего отдыха. Поэтому с этим нужно быть внимательным. Мы подобрали для вас несколько отелей в разных городах.
Manastir Hotel & Suites
Стильный отель, построенный на месте монастыря с уникальным расположением, благодаря которому открывается невероятный вид. В каждом номере есть кондиционер и телевизор, а в некоторых номерах гидромассажная ванна. На территории есть большой открытый бассейн, маленький бассейн для детей и игровая комната.
Курорт: Бодрум.
Расстояние до аэропорта: 31,4 км.
Расстояние до пляжа: 300 м.
Ориентировочная цена: 19 034 грн.
(Цена указана за двухместный номер с завтраками на 7 дней в июне)
Labranda Alantur
К услугам туристов просторные номера с балконом, спутниковым телевидением и кондиционером, оформленные в светлых тонах. Для любителей спорта на территории отеля обустроили теннисный корт и тренажерный зал. Малыши могут поиграть в специальном бассейне или детской комнате. До центра города 5 км.
Курорт: Алания.
Расстояние до аэропорта: 32,8 км.
Расстояние до пляжа: 350 м.
Ориентировочная цена: 27 424 грн.
(Цена указана за двухместный номер с системой all inclusive на 7 дней в июне)
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Korient Mira Hotel
Отель с бассейном и собственным садом на территории. Кроме телевизора и кондиционера, в номере вы найдете еще и микроволновую печь и кофейную машину.
Вечером здесь проходят развлекательные программы, а завтрак подают по континентальной системе.
Курорт: Кемер.
Расстояние до аэропорта: 40,8 км.
Расстояние до пляжа: 450 м.
Ориентировочная цена: 13 228 грн.
(Цена указана за двухместный номер с системой all inclusive на 7 дней в июне)
Турция – это не только пляжный отдых, бассейн и холодные коктейли. Здесь много крутых мест, которые однозначно стоит посетить. Поэтому покупайте билеты, запасайтесь кремом для загара и отправляйтесь за приключениями. Планируйте отдых заранее, ведь летом эта страна является по-особенному популярной.
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Фото: dreamstime, booking.com