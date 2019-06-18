День ангела Игоря, Леонида, Михаила празднуют 18 июня. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с именинный для друзей и родственников.

День ангела сегодня, 18 июня, празднуют Игорь, Леонид и Михаил. Мы поздравляем именинников и адресуем им самые лучшие, добрые и радостные поздравления с днем ангела.

Значение имени Игорь трактуется как воинственный. Этот мужчина имеет противоречивый характер. С одной стороны, он напористый, активный и энергичный. С другой – может быстро перегореть.

Михаил значит подобный Богу. Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Леонид – подобен льву, исходя из греческого значения. Это люди оптимисты, целеустремленные и легкие на подъем.

Поздравление с Днем Игоря

Игорек, спешу поздравить,

Счастья в жизни пожелать,

Пусть всегда желание будет

Двигаться вперед, мечтать.

Ставь всегда большие цели,

Никогда не отступай,

Будь любим и в дружбе верен,

Никогда не унывай.



***

Игорь, парень ты отличный,

Пусть тебе всегда везет.

Пусть успех и в жизни личной

Путь к тебе быстрей найдет.

Я желаю оптимизма,

Достиженья всех вершин,

Счастья и друзей надежных,

Сам люби и будь любим.



***

Игорь, я тебе желаю,

Ярко жить, не унывая,

Чтоб обиды и потери

Не стучались в твои двери.

Каждый день живи как в сказке,

Окруженный только лаской,

И за хвост лови успех,

Чтобы быть счастливей всех!

***

Желаю счастья и здоровья.

Пусть толстым будет кошелек.

Желаю жить тебе без горя.

Всё будет классно, Игорек!

Пускай во всем, что ты захочешь,

Тебя настигнет благодать.

Пускай судьба по жизни будет

Всё лучшее тебе давать.

Поздравление с Днем Леонида

Леонид — подобен льву.

И всегда он на плаву,

И в делах его успех,

И родных он любит всех.

Весельчак и юморист.

И по жизни он артист.

Будь везучим и счастливым,

Обязательно любимым.

Чтоб тебе не знать печали,

Чтоб с добром тебя встречали.

Не болеть, не знать тревог,

В жизни — правильных дорог.

***

Жизнью пусть твоей удача

Вдумчиво руководит.

Ловко все решай задачи,

Сильный, славный Леонид.

Будь всегда в отличной форме,

На здоровье не ропщи,

Верь, люби, иди к победе,

Птицу счастья отыщи.

***

Друг наш лучший и надежный,

Сильный, умный Леонид,

Рассудительный, спокойный,

И не держит он обид.

Пожелаем Лёне счастья

И богатства, и тепла,

Чтоб жена его любила

И всегда чтоб с ним была!

***

Поздравляем Леонида,

В переводе — сына льва.

С днем рождения. Желаем

Быть удачливым всегда,

Быть и смелым, и счастливым,

Радость в жизни приносить,

Для всех близких стать опорой,

Быть любимым и любить!

Поздравление с Днем Михаила

Душою чистой всех ты восхитил,

Святой архангел, мудрый Михаил.

Дай Бог тебе счастливых много лет,

Чтоб жил в гармонии, не зная тяжких бед.

Да не покинут сердце долгие года

Любовь, надежда, вера, доброта.

***

С Михаилом в дружбе быть —

Свету белому служить.

Есть божественная искра:

Ангел в имени там близко.

Помыслы его добры,

Искренни и так щедры!

Любит всяк тебя за это,

Хоть спроси у всего света!

Мы тебя боготворим

И за все благодарим!

Что же ты вдруг приумолк?

Оценил сей поздравок?

***

Михайлов день пришел к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нем,

Пусть солнце светит вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,

А в семьях — радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,

Пусть праздник счастье принесет!

***

Желаю, чтоб архангел Михаил

Вас от напастей защитил.

Пусть ангелы его вас охраняют,

Беду и горе прогоняют.

Чтоб слабому прибавил сил,

От хворей всех чтоб исцелил.

Пускай душа лучится светом,

Пусть будет счастье в мире этом!

Ранее Факты ICTV писали, какие будут церковные праздники в 2019 году.