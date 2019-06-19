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Экскурсии в Припять: маршруты и цена

Экскурсии в Припять стали актуальными после показа сериала Чернобыль в НВО. Об актуальных экскурсиях в Зону отчуждения читайте в материале Фактов ICTV.

Экскурсии в Припять: маршруты и цена

Припять стала туристическим местом после показа сериала Чернобыль. Зрителей настолько поразил сериал от НВО, что они самостоятельно начали изучать информацию связанную со взрывом на ЧАЭС.

Кроме теоретической информации, люди захотели посмотреть как сейчас выглядит Чернобыльская АЭС. Факты ICTV рассказывают об актуальных экскурсиях в Припять.

На официальном сайте Чернобыль тур предлагают приобрести однодневную экскурсию за $59 с украинца, потому что иностранцу такое удовольствие обойдется в $149.

Частная экскурсия стоит $409, а если вы дополнительно захотите посетить именно АЭС то придется заплатить $530.

Многодневный индивидуальный тур на одного человека обойдется в $298 за три дня, но в заказе вы можете корректировать количество людей в туре, а также выбрать удобное для себя количество дней, тогда цена соответственно будет меняться.

Читайте: В плену радиации: в каком состоянии современная Чернобыльская зона

Для людей с особыми потребностями оплата за экскурсию составит $449, а если вам захочется осмотреть Зону отчуждения с вертолета, то придется выложить $1350.

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Экскурсии в Припять: маршруты и цена / 2 фотографии

Для иностранцев и украинцев ценовая политика отличается, поэтому стоит поставить галочку, что вы украинец.

Если вы выбрали многодневный тур, то можно остаться и на несколько дней. Есть два отеля, хостел и общежитие. Сутки с одного – от 200 грн. Есть в 30-километровой зоне и где поесть. Но прежде чем сесть за стол – вас проверят на радиацию. Комплексный обед будет стоить 120 грн.

Напомним, сериал Чернобыль от HBO занял первое место в рейтинге 250 лучших сериалов по версии крупнейшего кинопортала IMDb, опередив даже Игру престолов.

Что думают о сериале Чернобыль непосредственные участники событий и насколько правдивую историю нам показывают – читайте в материале Фактов ICTV.

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