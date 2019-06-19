30 июня украинцы будут праздновать День молодежи.
День молодежи в Украине отмечается в последнее воскресенье июня. В этом году этот день приходится на 30 июня.
Традиционно в Киеве устраивается множество мероприятий.
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День молодежи будет третьим выходным недели и, если вы все же останетесь в столице, то Факты ICTV подготовили список того, куда можно сходить.
Пикник на Певческом
30 июня
Певческое поле
Билеты: 130 грн
Купить билеты можно здесь
На празднике можно будет попробовать блюда на гриле и мангале по традиционным рецептам различных кухонь мира, сочетая это все с авторскими напитками.
Также на Певческом поле выступят кавер-бэнды и звезды.
Гостей ждут конкурсы, детская зона, вкусные фуд-корты, мастер классы и многое другое.
Circus Night Market Кураж Базар & Masterskaya
30 июня, с 11.00
ВДНХ
Билеты: 50 грн
Купить билеты можно здесь
На Circus Night Market организаторы обещают устроить спектакль, который останется в памяти надолго.
В полной гармонии с ценностями Кураж Базара в их цирке не будет дрессированных животных.
Помимо традиционного шопинга, фуд-корта и фотозон на мероприятии выступят Anta, Jonathan Livingston
Lucas Bird, Тома Рыбка (Счастливые люди), Push’n’Pull LAYAH, DJ SET LemOjOvie.
Также ожидается еще одно выступление, которое организаторы держат пока в секрете.
Лето на ВДНХ
30 июня, с 10.00
Расписание можно узнать тут
Локация уже стала главной пикник-зоной города, с выступлениями стендап-артистов, музыкальными концертами, DJ-сетами, кинопоказами и другими активностями.
Всего более полусотни локаций для празднования Дня молодежи.
Сиеста в Арсенале
30 июня, с 11.00
Мыстецький Арсенал
Билеты: от 40 до 450 грн
Купить билеты можно здесь
Сиеста в Арсенале — дневные вечеринки у фонтана под кураторством независимых музыкальных медиа и инициатив 20ftRadio, TIGHT magazine, Comma, СЛУХ, Womens Sound Jammy Music Day Hacker.
В рамках цикла событий Планы на лето в Мыстецком арсенале.
Здесь можно отдохнуть под выборки музыки, почитать у фонтана купленные на Книжном арсенале новинки и обсудить выставки за стаканом лимонада.
Сюда можно приходить, чтобы вздремнуть в гамаке после субботы или потанцевать.
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