Астрономы обнаружили две землеподобные планеты, на которых может существовать жидкая вода.

Две землеподобных планеты вращаются вокруг звезды Тигарден, которая находится на расстоянии 12,5 световых лет от Солнца.

Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Геттингена и Института астрофизики на Канарских островах.

Это уже 10 и 11 планеты, которые астрономы обнаружили в рамках международного проекта сотрудничества, призванного найти другие миры вокруг ближайших звезд.

Ученые столкнулись с проблемой в поиске двух последних планет, которая заключалась в том, что звезда Тигарден очень тусклая. Только через три года наблюдений за небесным светилом удалось обнаружить рядом две планеты, которые по размеру чуть больше Земли.

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Астрономы отмечают, что они находятся в такой зоне, что позволяет предположить наличие жидкой воды на их поверхности.

Напомним, на Марсе нашли отложения марсианской глины, что свидетельствует о существовании воды на Красной планете.

Источник: Newsweek