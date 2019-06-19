Аквапарки – отличный формат отдыха для детей и взрослых в разные времена года. Подборку лучших аквапарков Украины – читайте в материале Фактов ICTV.

Аквапарки в Украине можно посетить в любое время года. Там можно поплавать и весело провести время с семьей и друзьями. Факты ICTV сделали подборку лучших аквапарков в Украине.

Аквапарк Одесса

Аквапарк Одесса расположился на 7 км Овидиопольской дороги, сюда регулярно ездят прямые маршрутки от центра города и с автовозалу. Уже на месте можно выбрать условия для своего отдыха: провести день с семьей на воде, позагорать возле удаленного бассейна на шезлонгах или арендовать целое бунгало.

Самая длинная горка аквапарка – это Бочка. Длина около 200 метров. А самая высокая горка достигает 18,5 метров. Детский аквагородок называется Пиратский остров и стилизованный в соответствии с морской тематики.

Наблюдать за детьми, которые плещутся в бассейне и спускаются с горок, очень удобно. Рядом расположена просторная зона для загара, где могут с комфортом разместиться родители.

Площадь: 50 тыс. м².

Адрес: Ангарская 70/1.

График работы: ежедневно с 10.00 до 18.00, открытый все лето.

Стоимость: для взрослых – 600 грн, для детей – 400 грн.

Джунгли в Харькове

Интерьер аквапарка напоминает тропики Южной Америки, и сделано это действительно очень правдоподобно и качественно. В оформлении присутствуют водопады, ручейки, пирамиды, тропическая растительность. Даже система климат-контроль в точности воспроизводит атмосферу тропиков.

Всего здесь 7 бассейнов и 11 аттракционов.

Площадь: 11 тыс. м².

Адрес: г. Харьков, ул. Киргизская, 19-Б.

График работы: 12.00-22.00, пятница и суббота – до 23.00, весь год.

Стоимость: взрослый – 240-280 грн, детский – 200-230 грн.

Аквапарк Терминал

Аквапарк имеет четыре этажа с раздвижной крышей. Зимой стеклянный купол защищает аквазону от холода, а летом его просто открывают – и солнечные лучи проникают внутрь без помех.

Целых 11 водных горок имеют общую протяженность около километра. И это расстояние буквально можно преодолеть на лету – в середине экстремальных водных лабиринтов. На территории аквапарка Терминал размещены 11 водных горок, общей протяженностью около 1 км.

Найбільш захоплюючий спуск – це однозначно Подвійний екстрим. Майданчик для дітей має назву Десант на Місяці і виконаний в стилі прибульців.

Площадь: 20 тыс. м².

Адрес: Бровары, ул. 316.

График работы: понедельник-четверг – с 10.00 до 22.00, пятница, суббота – с 10.00 до 23.00, воскресенье – с 10.00 до 22.00.

Стоимость: дети – 180 грн. Для смешанных групп (взрослые и дети) от 10 до 20 человек, стоимость входного билета – 220 грн.

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Железный Порт

В небольшом курортном городке можно вдоволь почувствовать экстрим на водных аттракционах. Посетителей центрального пляжа в Железном Порту сразу встречают разноцветные горки аквапарка.

Площадь: 4 тыс. м².

Адрес: село Железный порт, на пляже.

График работы: 9.00-19.00.

Стоимость: 200 грн до 13.30 и 200 грн после 13.30.

Аквапарк Коблево

На территории парка действуют экстремальные горки, детская аква-зона, рестораны и даже небольшой отель. В аквапарке Коблево много горок семейного типа – можно спускаться в паре, одновременно втроем или вчетвером.

Детский бассейн с комплексом из 10 горок создан как взрослый парк аттракционов. Например, здесь есть спуски Широкий Слайд для одного и Мульти Слайд, где малыши спускаются по разным дорожкам втроем.

Площадь: 50 тыс. м².

Адрес: г. Коблево, Николаевская обл., ул. Морская, 150.

График работы: ежедневно с 10.00 до 18.00, открытый все лето.

Стоимость: дети – 400 грн, взрослые – 600 грн с человека.

Если планируете этим летом посетить солнечную и вкусную Турцию, то необходимую информацию об этом маршруте вы найдете в материале нашего спецпроекта.