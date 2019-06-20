Каким будет 20 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День сегодня неоднозначный, с одной стороны для ведения дел будет достаточно энергии и активности, а вот что касается коммуникаций – здесь могут возникать сложности в общении, резкие реакции на высказывания или недосказанности.

Может возникать нервное перенапряжение от того, что не выполняются какие-то планы или договоренности.

Чтобы выровнять энергию сегодня можно запланировать дела, которые требуют наибольшего физического участия и наименьшего социального контакта.

Вторая половина дня более подвержена эмоциональным реакциям, резким всплескам и смене ситуаций до полной противоположности.

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На вторую половину дня сегодня лучше не назначать ничего важного и значимого. Это время больше подходит для уединения, наведения порядка в делах, осмысления своих поступков и реакций.

Ближе к полуночи Меркурий сменит знак, и поэтому в вечернее время весьма важно сохранять спокойствие нервной системы, возможны любые успокоительные процедуры, такие как теплый масляный массаж.

Духовные практики, медитация, дыхательные упражнения – все это поможет сегодня баланс между активными реакциями и продуктивностью.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, начало поездок и путешествий, брать и давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.