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NASA показало новые фотографии Земли с космической станции

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало новые фото с Международной космической станции.

NASA показало новые фотографии Земли с космической станции

Американское космическое агентство NASA опубликовало последние фото Земли отснятые с космической станции.

Земля особенная. Это единственное место во вселенной, которое мы знаем, содержит жизнь.

Отпразднуйте его красоту, посмотрев на эти захватывающие изображения нашей родной планеты, захваченные членами экипажа на борту космической станции, – сообщило агентство.

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NASA показало новые фотографии Земли с космической станции / 4 фотографии

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Вскоре NASA разрешит 30-дневные полеты на Международную космическую станцию. Первый турист отправится в 2020 году.

Напомним, ранее NASA выбрало название для программы полета на Луну.

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