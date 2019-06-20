Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало новые фото с Международной космической станции.

Американское космическое агентство NASA опубликовало последние фото Земли отснятые с космической станции.

– Земля особенная. Это единственное место во вселенной, которое мы знаем, содержит жизнь. Отпразднуйте его красоту, посмотрев на эти захватывающие изображения нашей родной планеты, захваченные членами экипажа на борту космической станции, – сообщило агентство.











NASA показало новые фотографии Земли с космической станции / 4 фотографии

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Вскоре NASA разрешит 30-дневные полеты на Международную космическую станцию. Первый турист отправится в 2020 году.

Напомним, ранее NASA выбрало название для программы полета на Луну.