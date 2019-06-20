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Факты / Lifestyle

Выпускной 2019: тренды маникюра для коротких и длинных ногтей

Какие главные тренды маникюра лета 2019 и что надо знать, выбирая декор ноготков на выпускной – читайте в материале.

Выпускной 2019: тренды маникюра для коротких и длинных ногтей

Маникюр на выпускной становится завершающим элементом образа. Многие девушки, которых ждет выпуск-2019, ищут тренды этого лета. Факты ICTV собрали красивые фото новинок модного маникюра.

Тренды маникюра 2019

  • Маникюр со стразами

Ни один выпускной бал не обходится без ошеломительного блеска и яркого перелива перламутровых цветов камней. Аккуратная пирамидка в области прикорневой зоны ногтевой пластины или выложенная по линии лунулы полоса из страз на ноготке безымянного пальца сделают образ более завершённым и дополненным.

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Выпускной 2019: тренды маникюра для коротких и длинных ногтей / 8 фотографий
  • Дизайн с рисунком на длинные ногти

Очень нежно смотрится аккуратно выведенная тонкими линиями роспись на зауженной ногтевой пластине с покрытием в нюдовой тональности.

Часто мастера ногтевого сервиса играют с узорами, воссоздавая подобие набивному или вышитому рисунку на платье выпускницы, ведь при создании идеального образа должны быть соблюдены все детали.

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Выпускной 2019: тренды маникюра для коротких и длинных ногтей / 5 фотографий

Читайте: Двойные стрелки и цветные ресницы: тренды макияжа на выпускной 2019

  • Маникюр с блестками

Незаменимый элемент любого выпускного бала, ведь это торжество само по себе воплощает блеск, шик, роскошь, красоту и сияние.

Обособленно выраженное покрытие из блесток на одном или нескольких ноготках в тон наряду подчеркнут аристократичность и импозантность их обладательницы.

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Выпускной 2019: тренды маникюра для коротких и длинных ногтей / 5 фотографий

К слову, Факты ICTV писали, как выбрать платье на выпускной 2019 и о модных веяниях.

Фото: vselennaiamanikiura

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