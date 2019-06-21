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День летнего солнцестояния: Google создал новый дудл

Google посвятил праздничный дудл ко Дню летнего солнцестояния, который приходится на 21 июня.

День летнего солнцестояния: Google создал новый дудл

Дудл Google посвященный Дню летнего солнцестояния, который приходится на 21 июня на 18.54 по киевскому времени.

Еще со времен язычества этот день считали магическим, поэтому проводили различные ритуалы. Наши предки верили, что летнее солнцестояние означает расцвет сил природы.

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Продолжительность самого длинного дня в году составляет 17 часов 33 минуты. Самая короткая ночь продлится чуть меньше, чем 6,5 часов.

На изображении можно увидеть планету Земля, на которую падает солнечный луч.

Ранее Факты ICTV писали, как изменить жизнь в день летнего солнцестояния.

Фото: Dreamstime

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