Гороскоп для всех знаков зодиака на период летнего солнцестояния 21 июня читайте в материале Фактов ICTV.

21 июня в 18.55 в День летнего солнцестояния Солнце поднимается, на самую высокую точку над Землей, переходит кардинальную точку – из Близнецов в знак Рака. Этот день знаменует начало астрономического лета. С этого момента день начинает убывать, а ночь – расти, вплоть до зимнего солнцестояния – 22 декабря.

21 июня в День летнего солнцестояния Нептун становится ретроградным. Нептун символизирует мир грез и сновидений. В период усиливаются экстрасенсорные способности у духовно развитых людей. У тех же, кто склонен к употреблению средств, изменяющих сознание и страдающих психическими заболеваниями, обостряются навязчивые страхи, фобии, иллюзии.

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В День летнего солнцестояния закладывается некий фон событий на ближайшие полгода. В этот день Луна находится в Водолее, что несет неожиданности, сюрпризы, встречи с интересными людьми, старыми друзьями. Поведение может быть неординарными и непривычными. Возникает желание больше бывать среди единомышленников, говорить о политике, преобразованиях, проблемах науки, проводить время в интеллектуальных развлечениях.

Подробный гороскоп на период от летнего до зимнего солнцестояния составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Для Овна этот день означает, что для успешного развития и достижения результата, любые дела нужно разворачивать неспешно. Действия будут эффективны, если руководствоваться, исходя из подсознательных импульсов. Доверяйте своим чувствам, логически вы не сможете объяснить ситуации и обстоятельства, в которых оказываетесь.

Гороскоп для Тельцов

Тельцам придется больше перемещаться, двигаться, общаться. Проявляйте бдительность, потому что легкомысленные знакомства и излишняя доверчивость могут привести к материальным убыткам. Если вы пройдете обучающий курс и получите какие-либо новые знания в ближайшие полгода, то они вам очень пригодятся в будущем.

Гороскоп для Близнецов

У Близнецов воображение может разыграться и настроить множество картин, как положительных, так и отрицательных. Восприятие информации становится достаточно субъективным, избирательным и несоответствующим реальному положению дел. Многие ваши разговоры сводятся к личным и семейным делам.

Гороскоп для Раков

Раки многих удивят своим стремлением к лидерству с использованием мышления, речи, контактов, информации. Активность ваша выражается энергичной, напористой и быстрой речью. Информация и знания приходят к вам благодаря собственным действиям и активности.

Гороскоп для Львов

Львы работают на перспективу, поэтому вам может казаться, что ваши действия не приносят результата. Не делайте поспешных выводов, не останавливайтесь, будьте энергичными и не уходите в тень, иначе планы будут рушиться. Вам нужно доказать свою значимость.

Гороскоп для Дев

У Дев на первый план выходит интуитивное восприятие информации, поэтому чувствуете, что стоит за теми или иными высказываниями. В это время реакция на новости и мнение людей о чем-либо, очень зависят от вашего настроения. Вы становитесь обидчивыми к любым критическим замечаниям в ваш адрес, можете избегать общения из-за надуманных обид или позволить себе циничные выказывания.

Гороскоп для Весов

Для Весов благоприятный период. В ближайшие полгода вы сможете позволить себе гораздо больше, чем в предыдущие годы. Вы сможете произвести положительное впечатление и получить желаемое, если реализация ваших планов, связана с другими людьми. Многие родившиеся под этим знаком, оформят брачные отношения или долгожданные официальные деловые союзы.

Гороскоп для Скорпионов

Скорпионам сложно понять, к чему применить свою силу воли в ближайшие месяцы. Пози­тивная сторона этого периода станет очевидной, если вы по натуре решительны и предприимчивы, способны осознать, что реальность не всегда такова какой кажется. Иллюзорные препятствия на вашем пути, в конце концов, исчезнут, а сознание того, что вы сдела­ли все возможное для их преодоления, укрепит вашу уверенность в будущем успехе.

Гороскоп для Стрельца

Стрельцы могут пожалеть о нереализованных возможностях или склонности к необоснованному оптимизму, не желая развиваться и переносить испытания. Если вы учтете свои ошибки и начнете все заново, тогда в ближайшие полгода сможете достичь эффективных результатов.

Гороскоп для Козероговві

Козероги находятся в поиске себя, всплывают кармические темы и вы осознаете их последствия. Через кризис происходит ваш личностный рост. Следование долгу, обращение к опыту и согласие с совестью позволяет реализовать на практике полученные знания. Терпение и стойкость, соблюдение законов и порядков помогут приблизиться к цели.

Гороскоп для Водолеев

Водолеи становятся более чувствительными и нервными. Вам хочется свободы, перемен, может появиться желание изменить привычное положение вещей. Душа требует чего-то захватывающего, поэтому в сказки и чудеса верится гораздо легче. В этот период полезно ориентироваться на долгосрочные проекты, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать верх. Следует хорошенько подумать, прежде чем соглашаться на какие-либо условия.

Гороскоп для Рыб

У Рыб период внутренних противоречий, которые выступают в ближайшие месяцы на первый план. Вы не сможете четко определить свои цели из-за недостаточной серьезности ваших намерений или по­тому, что они изначально были порождены ошибоч­ными предпосылками. Про­блемы, которые встают перед вами, хотя и заводят вас в тупик, помогают поддержать стабильное положение, понять характер и обоснованность ваших поступков.

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