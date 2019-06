Лето уже началось, а значит стартовал фестивальный сезон. Какие фестивали пройдут летом – расскажут Факты ICTV.

В Украине проходят ежегодно множество музыкальных фестивалей, которые сложно сосчитать. Крупнейшие из них – Atlas Weekend, Upark Festival, Zaxidfest, Файне місто. В Европе их еще больше, а безвиз дает возможность украинцам посетить любой.

Музыкальная культура в Украине начинает возрождаться, о чем свидетельствуют приезды актуальных музыкантов с мировыми именами.

Также Украину стараются не проезжать мимо и легенды музыки, которые на пике уже не одно десятилетие.

Факты ICTV собрали самые популярные украинские и европейские фестивали, которые необходимо посетить хотя бы раз в жизни.

Музыкальные фестивали Украины

Atlas Weekend

Самый крупный фестиваль Украины пройдет на ВДНХ в Киеве с 9-14 июля.

Традиционно в первый день фестиваля, 9 июля, вход будет бесплатным.

Стоимость абонемента на все дни составит 2,5 тыс. грн. На один день – 1050 грн.

На территории будет действовать большая шопинг-зона, парк аттракционов, фотозона, лаунж-зоны и фуд-корты.

Также на фестивале предусмотрен кемпипг.

Line-up:

9 июля

ONUKA

O.Torvald

YUKO

LETAY

Epolets

10 июля

Black Eyed Peas, ATB, Tom Odell, Tom Walker, Little Big, Netta, Dub FX, Нейромонах Феофан, Tesseract, Health, Latexfauna, Scream Inc.

11 июля

The Chainsmokers, The Vaccines, Frank Iero, Slander, Тараканы!, Detach, Shahmen, Курган & Agregat, Such Gold, Станция Мир.

12 июля

Сплин, UNKLE, Noisia (DJ Set), Télépopmusik, Ляпис-98, Один в каное, Вагоновожатые, АИГЕЛ, Blawan, Regal, Signal.

13 июля

Our Last Night, Hooverphonic, Монеточка, Пошлая Молли, Adept, Brazzaville, Black Peaks, Cesqeaux, Mike Cervello, Wiwek, Лера Яскевич, Space Of Variations.

14 июля

Liam Gallagher, Michael Kiwanuka, The Subways, The Hardkiss, Bhad Bhabie, Друга Ріка, HÆLOS, Порнофильмы, Bahroma, Jinjer, TVORCHI, Velikhan.

Upark Festival

Фестиваль пройдет на новой локации – на территории Sky Family Park в Киеве с 16-18 июля.

Стоимость абонемента на все дни составит 3499 тыс. грн. На один день – 1499 грн.

В распоряжении гостей фестиваля будут бассейн, пляж у реки, водные развлечения, игровая зона, два крытых сферических бара, развлекательные локации и фудкорты.

Line-up:

16 июля

Bring Me The Horizon, Nothing But Thieves и SWMRS.

17 июля

Thirty Seconds to Mars, Rag’n’Bone Man, Pale Waves и AJR.

18 июля

Die Antwoord, MISSIO, MØ и Иван Дорн.

Zaxidfest

С 16 по 18 августа в локации Волшебная долина, которая находится в Родатичах в 40 км от Львова, пройдет ежегодный музыкальный фестиваль Zaxidfest.

Входной билет на три дня будет стоить 1,2 тыс. грн.

Line-up: Apocalyptica, You Me At Six, Cradle Of Filth, Lacuna Coil, Noize MC, After the Burial, Caspian, Eyes Set To Kill, Itchy.

Koktebel Jazz Festival

В начале апреля начинается реализация билетов на Koktebel Jazz Festival, который проходит в Черноморске. Но уже июнь, а анонсов и афиш до сих пор нет.

В этом году организаторы фестиваля столкнулись с повышенной арендной платой, которая ставит под вопрос проведение мероприятия.

Руководитель ЧАО ИСРЗ Михаил Дудников, который является партнером, настроен отстоять проведение Koktebel Jazz Festival, но пока неизвестно удастся ли.

Файне місто

Ежегодный фестиваль в Тернополе, который пройдет в этом году с 22 по 28 июля.

Здесь будут представлены почти все молодежные направления, а именно pop, rock, folk, alternative, dance.

Абонемент на все дни фестиваля обойдется в 1290 грн, а на один день 860 грн. Также действуют скидки на покупку двухдневного абонемента.

На территории будет паркинг и кемпинг.

Line-up: Powerwolf, The Hardkiss, Kadebostany, Eskimo Callboy, Detach, Элизиум, Нервы, FliT, Rideau, VelikhanBand, Avatar, Мотанка.

Фестивали Европы

INmusic Festival (Загреб, Хорватия)

Один из лучших и приближенных к Украине фестивалей пройдет с 24 по 26 июня в Загребе.

Стоимость трехдневного абонемента – €74 (2270 грн). Цена однодневного билета практически не отличается от полного – от €60 (1 790 грн).

Также на фестивале будет кемпинг.

Line-up:

24 июня

Foals

Johnny Marr

The Hives

Kurt Vile

Skindred

25 июня

Suede

Garbage

Zeal & Ardor

Thievery Corporation

Frank Turner

26 июня

The Cure

LP

Peter Bjorn and John

Open’er Festival (Гдыня, Польша)

Проводится с 2002 года на севере Польши – в Гдыне. В этом году с 3 по 6 июля.

Ранее фестиваль назывался Heineken Open’er Festival.

Стоимость абонемента 639 злотых (4 470 грн). Цена однодневного билета 289 злотых (2 020 грн).

На фестивале будет кемпинг. Его стоимость с абонементом 100 злотых (700 грн), отдельно 150 злотых (1 050 грн).

Line-up:

3 июля

Travis Scott

Vampire Weekend

Interpol

Lil Skies

The Voidz

Coals

4 июля

The Strokes

The 1975

Lil Uzi Vert

Marina And The Diamonds

Jorja Smith

5 июля

The Smashing Pumpkins

Kylie Minogue

G-Eazy

LP

Sheck Wes

Cool Kids of Death

6 июля

Lana Del Rey

Swedish House Mafia

Rudimental

Flatbush Zombies

Kodaline

Jungle

Anna Calvi

Sziget (Обуда, Венгрия)

Ежегодный фестиваль музыки, культуры и искусства. Пятый по величине фестиваль в мире.

Проходит с 1993 года на острове Обуда. В этом году – с 7 по 13 августа.

Стоимость абонемента на семь дней обойдется в €339 (10 115 грн). А однодневные билеты от €75 (2 240 грн) до €89 (2 655 грн).

Как и на любом европейском фестивале здесь есть все – от фудкортов до фотозон.

Sziget предлагает гостям, помимо всего, услуги прачечной, почты и камеры хранения до ежедневного ухода за детьми.

Лайнап фестиваля действительно впечатляет. Недельный праздник уже расписан по дням.

