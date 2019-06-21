Каким будет 21 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

На первую половину дня не планируйте крупных начинаний и принятие важных решений.

Лучше займитесь лечебными и косметическими процедурами.

Также это время весьма благоприятно для общения.

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Вторая половина дня, после 16.40, подходит для большинства созидательных дел, решения вопросов с недвижимостью, для путешествий и финансовых операций.

Время не способствует ограничениям и контролю, рутинной деятельности.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, подстригание ногтей.

Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.