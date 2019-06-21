Крупнейший музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend 2019 пройдет в Киеве на ВДНХ с 9 по 14 июля. Факты ICTV подготовили справку о том, как добраться на мероприятие и где остановиться.
Atlas Weekend 2019 пройдет в Киеве на ВДНХ и будет длиться шесть дней. На фестивале ожидается большое количество любителей музыки со всей Украины.
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На фестивале будет множество локаций, а это означает, что отлично провести время можно и на территории ВДНХ.
Также на Atlas Weekend 2019 будет организован кемпинг для тех, кто захочет вкусить полной фестивальной жизни и не тратить свое время и деньги на поездки в такси.
Стоимость кемпинга при наличии билета на фестиваль обойдется в 500 грн на шесть дней.
Заселиться в кемпинг можно с 12.00 9 июля, а выселиться до 15.00 15 июля.
Что входит в эту стоимость
- Комфортную зону кемпинга
- Пользование душевыми и туалетами
- Рецепция, круглосуточный инфопоинт
- Огороженная территория с охраной
Дополнительно для жителей кемпинга будут работать камеры хранения личных вещей, точки для подзарядки девайсов, лаунж-зона и места для приготовления пищи.
Также здесь можно взять в аренду палатки и спальные мешки.
Как добратся на Atlas Weekend 2019
Ближайшая станция метро до территории фестиваля – Выставочный центр.
От аэропорта Борисполь – маршрутка № 322 до станции метро Харьковская, далее – на метро до станции Выставочный центр.
От центрального железнодорожного вокзала – маршрутки № 458, № 726.
От железнодорожного вокзала Южный – маршрутка № 507.
От центрального автовокзала – маршрутки № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до остановки Экспоцентр.
Ранее Факты ICTV собрали самое полное расписание Atlas Weekend 2019.