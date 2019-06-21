На выходных жители столицы смогут посетить лучшие концерты и фестивали. Куда пойти в этот уик-энд – расскажут Факты ICTV.

Киевляне могут посетить меланхоличное выступление Rhye или концерт легендарного Miles Kane. Также есть возможность посетить финал крупнейший в Западной Европе фестиваль немого кино и современной музыки. Читайте: She Wants Revenge впервые выступят в Киеве

Факты ICTV собрали самые интересные события.

Аквариум БГ65

Caribbean Club

20-21 июня, 19.00

Стоимость: 790-3190 грн

Купить билеты можно тут

В прошлом году Борис Гребенщиков должен был отпраздновать свой 65-летний юбилей с украинскими фанатами, но тогда выступление отменили, а дату перенесли на 2019 год. Время пришло!

БГ вместе с большой компанией музыкантов группы Аквариум, возвращаются в Киев с концертом Двери Травы.

Никто не знает с какими песнями музыканты выступят, но 100% известно, что это будет путешествие по художественной реальности творчества легендарных Аквариум.

Фестиваль немого кино и современной музыки

Сцена 6

21 июня, 19.00

Стоимость: 100 грн

Купить билеты можно тут

Единственный в Украине и крупнейший в Западной Европе фестиваль немого кино и современной музыки Немые ночи пройдет в Киеве.

Программа состоит из фильмов, которые считались навсегда потерянными, но недавно были найдены в архивах разных стран мира.

В них входят: запрещенный фильм Ивана Кавалеридзе Штурмовые ночи, одна из немногих уцелевших детских комедий начала XX века Приключения полтинника Акселя Лундина и австрийская классика, которую покажут в рамках года культуры Австрия – Украина.

Музыканты многих европейских стран будут отвечать за музыкальное сопровождение во время показов.

Miles Kane

Зеленый Театр

21 июня, 20.00

Стоимость: 990-1490 грн

Купить билеты можно тут

Стиляга из Великобритании возвращается с сольным проектом и громкой презентацией долгожданного Coup De Grace, одного из лучших инди-рок альбомов 2018 года.

Станьте свидетелями того, как один из The Last Shadow Puppets и друг Алекса Тернера решил вернуться к своим музыкальным корням и заинтересовать молодежь олдскульным гаражным инди.

Rhye

21 июня, 19.00

Beletage

Билеты: 1199 грн

Купить билеты можно тут

В Киев едут авторы одного из лучших альбомов 2013 года по версии издания Billboard, Pitchfork, Spin, Complex и NPR.

Rolling Stone поставил их релиз на 12 место в списке лучших дебютов года перед Darkside, Ariana Grande и King Krule.

Критики и слушатели отлично приняли Woman – первый альбом канадско-американской группы Rhye, таинственного проекта, авторы которого не раскрывали своих лиц. За них говорили клипы и хрупкие, интимные песни. Мистическая аура вокруг группы вызвала интерес и умножала догадки о его создателях.

Rhye – дуэт датского инструменталиста Робина Ганнибала и канадского музыканта Майка Милоша, обладателя уникального андрогинного вокала. Даже сейчас, через шесть лет после основания группы, все еще трудно поверить, что такие музыка и слова были сыграны и спеты мужчинами.

Лето на ВДНХ

Май – сентябрь, с 10.00

Расписание можно узнать тут

В прошлом году проект Лето на ВДНХ посетило более 2 млн киевлян и гостей украинской столицы.

Такое количество посетителей позволяет назвать парк самой популярной локацией для отдыха и семейного досуга на карте Киева, так и страны в целом.

Этим летом локация возвращается и превращается в главную пикник-зону города, с выступлениями стендап-артистов, музыкальными концертами, DJ-сетами, кинопоказами и другими активностями.

Всего более полусотни локаций для досуга с семьей, друзьями и любимыми.

Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.